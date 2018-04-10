«Мавродик» и другие слова, которые поймут только россияне пережившие 1990-е

90-е годы недаром называют «бурными». Новые реалии возникали едва ли не каждый месяц, а в лексикон мгновенно входили обозначавшие их слова. Сейчас многие из них уже нуждаются в объяснении, но когда-то их понимали все.

Ваучеры

В 1992 г. президент Ельцин обещал, что благодаря ваучерам в стране появятся «миллионы собственников». Эта ценная бумага, иначе называемая приватизационным чеком, давала обладателю право на долю в государственной собственности. К сожалению, ваучеры были не именными, а значительная часть населения плохо представляла себе, как и зачем обменивать их на акции предприятий. Поэтому казавшиеся ненужными бумажки быстро скупили предприимчивые люди: по статистике, спекулянтам продали около 40% находившихся в обороте ваучеров. Часть населения вложила ваучеры в ЧИФы — это не менее знаковое слово обозначало инвестиционные фонды, которые должны были платить дивиденды. Но обещанных дивидендов пайщики так и не дождались. Ваучеры мешками продавались на аукционах, обменивались на пакеты акций. Стоимость подвергавшихся приватизации предприятий была сильно заниженной. Она основывалась на данных последней советской оценки 1984 г. В результате доходные заводы покупались за тысячную долю их реальной стоимости. Так, завод «Уралмаш» был продан по цене партии экскаваторов. Останкинский мясокомбинат , где одно оборудование стоило 35 миллионов долларов, продали за три.

«Мавродик»

В начале своего существования финансовая пирамида «МММ» выпускала акции — почти миллион штук разлетелся моментально. Ее основатель Сергей Мавроди обещал, что будет выкупать их обратно по постоянно растущей цене. Курс акций публиковался в самых крупных СМИ и вызывал ажиотаж не меньший, чем курс валют. После того как акции были распроданы, Минфин не разрешил повторную эмиссию. Тогда Мавроди начал выпускать билеты «МММ», равные по функциональности акциям: один билет равнялся 1/100 акции, существовали купюры номиналом в несколько тысяч билетов. Внешне «мавродики» напоминали настоящие деньги: с серией, номером, портретом самого Мавроди, а с 1994 г. — даже со степенями защиты. Они были предназначены для внутренних расчетов — подобные псевдоденьги или боны тогда выпускались и серьезными предприятиями, например, « Норильским никелем ». Однако в «МММ» их ценность ничем не гарантировалась — финансовая пирамида не имела никаких ресурсов.

Лохотрон

Лохотрон — это комплекс мероприятий, рассчитанный на выманивание денег. Чаще всего играют на жажде легкого выигрыша. Лохотроны многообразны: это и уличные моментальные лотереи, превращавшиеся в безвыигрышные аукционы, и различные розыгрыши в бесплатных газетах и листовках. К лохотронам относятся и многочисленные объявления о работе на дому — сборке ручек, наклейке этикеток, изготовлении пуговиц. Человек должен заплатить за материалы и курс обучения цену, которая во много раз превышает рыночную. Готовый продукт у него даже купят, но только если он соответствует практически невыполнимым условиям. Уличные лохотроны в виде лотерей остались в 90-х, сейчас разнообразные «разводы» на деньги переместились в Интернет.

Дампс

Дампс или D-AMPS — это стандарт сотовой связи, предшественник используемого сейчас GPS. Именно на дампс работали первые трубки, которые больше напоминали рации. Мобильные телефоны середины 90-х стоили, как подержанные российские автомобили, и были знаком успешности их владельцев. Первые модели имели внешние антенны, потому что покрытие было плохим. Телефоны можно было использовать как в цифровом (DAMPS), так и в аналоговом (AMPS) режимах. Дампс поддерживал автоматический роуминг и позволял отправлять sms. В телефонах на дампс не было SIM-карт. Поэтому нельзя было перенести все данные (и номер) в новый телефон, просто переставив карту, — это можно было делать только в специальных сервисных центрах. В сети телефон регистрировался по ESN, который прописывался на оборудовании оператора и указывался в самом устройстве под батарейкой. Последняя сеть на DAMPS завершила работу в России в 2012 г.

Тамагочи

Это был практически первый интерактивный гаджет, предназначенный для детей. Появившись в Японии в 1996 г., он вскоре пришел и в Россию. Небольшие яркие устройства, похожие на брелоки, были снабжены монохромным экраном и несколькими кнопками. Изначально в каждом тамагочи была только одна электронная зверушка, за которой требовалось «ухаживать» — кормить, поить, играть, укладывать спать. Через несколько лет появились тамагочи, где можно было выбирать различных зверьков. Школьники конфликтовали с учителями и родителями — питомцу требовалось уделить внимание практически немедленно, вне зависимости от того, была ли у его хозяина важная контрольная или ему нужно было ужинать. Если электронного зверька оставляли без присмотра, то он заболевал и умирал. Многие дети плохо переживали смерть тамагочи — для них котенок или щенок на экране становился почти другом. К тому же в первых моделях не было функции перезапуска: если зверек умирал, то заново начать игру было нельзя. В апреле 2017 г. компания Bandai, которая когда-то выпустила на рынок первые тамагочи, объявила о перевыпуске культовой игрушки.

Видеодвойка

Официально такие устройства, совмещавшие видеомагнитофон и телевизор, назывались «моноблоками». Часто они основывались на базе небольших (до 14 дюймов) телевизоров и были очень популярны из-за маленьких размеров и минимума дополнительных проводов. Если видеомагнитофон был пишущим, то можно было также записать понравившийся фильм или передачу. Однако видеодвойки были дороги, в том числе и в ремонте — в случае поломки приходилось чинить сразу два устройства. Видеодвойки были желанным призом в популярных в 90-е телешоу. Просуществовали видеодвойки недолго — любители устройств «все в одном» получили в начале 2000-х портативные DVD-плееры с экраном, а все остальные начали покупать тонкие DVD-проигрыватели, не занимавшие много места.

Барсетка

Барсетки («борсетки») в 90-е носили все «правильные» пацаны и те, кто хотел быть на них похожими. Этот небольшой гибрид портфеля и портмоне был непременным атрибутом нового русского наряду с малиновым пиджаком, телефоном и «мерсом». У барсеток были широкая ручка, как у портфеля, и короткий ремешок на боку, поэтому ее либо вешали на кисть, либо носили в руке. Считалось, что эти сумочки подходят ко всему, поэтому сочетали данный аксессуар и с деловым костюмом, и со спортивным, и с джинсами.