Как вовремя обнаружить утёчку газа?

С тревожной периодичностью средства массовой информации сообщают о трагедиях, которые происходят от неосторожного обращения с газовым оборудованием. От угарного газа погибают и жители Ростовской области . Что может предотвратить страшную бе­ду?

В 2018 году в донском регионе увеличилось число пострадавших жителей от угарного газа.

Самый трагический случай произошёл в начале года в Таганроге

Но и в других городах и районах области зафиксированы смертельные случаи от неправильной эксплуатации газовых приборов.

К чему ведут самоуправство и халатность при подключении газового оборудования? Как вовремя обнаружить утёчку газа? Какие признаки отравления угарным газом?

Ответам на эти вопросы будет посвящена прямая линия с заместителем генерального директора, главным инженером ПАО «Газ­пром газораспределения Ростов-на-Дону» Юрием Казбеком.