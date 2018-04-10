С тревожной периодичностью средства массовой информации сообщают о трагедиях, которые происходят от неосторожного обращения с газовым оборудованием. От угарного газа погибают и жители Ростовской области. Что может предотвратить страшную беду?
В 2018 году в донском регионе увеличилось число пострадавших жителей от угарного газа.
Самый трагический случай произошёл в начале года в Таганроге.
Но и в других городах и районах области зафиксированы смертельные случаи от неправильной эксплуатации газовых приборов.
К чему ведут самоуправство и халатность при подключении газового оборудования? Как вовремя обнаружить утёчку газа? Какие признаки отравления угарным газом?
Ответам на эти вопросы будет посвящена прямая линия с заместителем генерального директора, главным инженером ПАО «Газпром газораспределения Ростов-на-Дону» Юрием Казбеком.