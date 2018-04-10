Студенты из стран Латинской Америки показали, как красиво болеть на футболе

В рамках фестиваля культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прошедшего на днях в Российском университете дружбы народов , представители дальних стран устроили для жителей ЮЗАО столицы живой и показательный мастер-класс на тему того как надо правильно — и, что самое главное, красиво болеть на ЧМ по футболу 2018.

Финальный гала-концерт фестиваля студенты решили устроить в форме конкурса «Мисс и мистер Латинская Америка и Карибос», на котором выбирали самых красивых девушек и элегантных юношей. Лидер федерации студентов Латинской Америки и Карибского Бассейна РУДН Марсела Чолокинга отметила: студенты, учащиеся в Москве , хотели не только подарить москвичам частички культуры дружественных стран, но и продемонстрировать, с какой страстью можно болеть на стадионах за любимые команды, и как это сделать наиболее выразительно.

Коста-Рики, Аргентины, Перу и В российском чемпионате мира по футболу примут участие команды нескольких латиноамериканских стран: сборные Колумбии , Панамы, Мексики Уругвая . Представители большинства из них выступили на фестивале в ЮЗАО. Среди них — Луис Гонсалес из Перу, Мичель Осорио и Алехандра Ботия из Колумбии, Аннет Альфаро из Мексики и Надия Краточвил из Аргентины. Все они пожелали честной игры и отличных эмоций.

Каждого из участников конкурса поддерживала весомая команда болельщиков. Кстати, устроен был отдельный конкурс «боления», на котором группы поддержки во всей красе продемонстрировали кричалки, допустимые музыкальные инструменты и национальную атрибутику. Оценивались не только громкость, но еще артистизм и креатив.

Конечно, на конкурсе в РУДН победила, прежде всего, дружба. Но на футбольных полях нас ждет настоящие спортивные сражения. В частности, на групповом этапе Российской сборной предстоит встретиться с сильной командой Уругвая. Никто не знает, чем кончится противостояние в Самаре , но, возможно, наши в итоге выйдут на Аргентинскую сборную, с великим Месси во главе. Этого желает даже аргентинка Надия Краточвил. По крайней мере, в таком случае получился бы великолепный финал.

Напоминаем, 3 мая на площади перед Главным корпусом Российского университета дружбы народов состоится окружной праздник студенческой молодежи «Планета Юго-Запад».

Начало праздника — в 12.00 В программе:

— национальные выставки землячеств (11.30 -16.00),

— концертная программа (14.00-16.00).

В празднике примут участие студенты РУДН, вузов ЮЗАО, ветераны Великой Отечественной войны и школьники ЮЗАО, представители дипломатического корпуса, многочисленные гости.

Фото взято: http://promtransizdat.ru/wp-content/uploads/2016/06/rossiyskie-bolelshiki-1110x624.jpg