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Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом
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Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: Дни.ру
Королева Великобритании Елизавета II поглумилась над американским президентом Дональдом Трампом. Хозяйка Букингемского дворца сравнила главу США с вертолетом.
Ленту записывали в саду Букингемского дворца. Елизавета II прогуливалась с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, когда внезапно их прервал звук пролетающего мимо вертолета.
"Почему они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь? Звучит как Дональд Трамп. Или как Обама", — заявила раздраженная королева. Спутник Елизаветы II посмеялся над оригинальной шуткой.
Премьера фильма, получившего название «Зеленая планета королевы», состоится 16 апреля. В создании картины принимали участие принцы Уильям и Гарри, а также актриса Анджелина Джоли. Сэр Дэвид Аттенборо в интервью Radio Times признался, что немного нервничал, когда готовился к встрече с королевой, пишет Eg.Ru со ссылкой на Daily Mail.
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