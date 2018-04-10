Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом

Ленту записывали в саду Букингемского дворца. Елизавета II прогуливалась с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо , когда внезапно их прервал звук пролетающего мимо вертолета.

"Почему они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь? Звучит как Дональд Трамп. Или как Обама", — заявила раздраженная королева. Спутник Елизаветы II посмеялся над оригинальной шуткой.