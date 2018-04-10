Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области

Голосование прошло в закрытом режиме, в нем приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

38 депутатов, принимавших участие в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.