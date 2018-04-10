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Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области
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Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Байкал24.ru
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает ТАСС.
Голосование прошло в закрытом режиме, в нем приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Известно, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия". Ее поддержал единственный депутат облсовета от "Справедливой России" Владимир Волчек.
38 депутатов, принимавших участие в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.
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