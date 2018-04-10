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России грозит дефицит продуктов питания
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России грозит дефицит продуктов питания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России может возникнуть дефицит продуктов питания. Об этом предупредили крупнейшие торговые сети.
Отметим, что на сегодняшний день около половины из 1500 поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации или же вовсе ее не внедрили. Именно это может привести к дефициту.
К слову, все производители животной продукции должны подключиться к системе и перейти на электронный документооборот с 1 июля. Изначально переход на новые правила чиновники планировали с 1 января, но в итоге сроки сдвинули на полгода.
По информации X5, не готовы к работе в системе не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Больше трети (почти 35%) до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и рискуют сорвать поставки с 1 июля, что может грозить дефицитом товаров на полках магазинов.
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