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В Европе назвали условия улучшения отношений России с ЕС
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В Европе назвали условия улучшения отношений России с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Европа ясно дала России понять, что не будет терпеть никакой агрессии с ее стороны, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«В связи с делом Скрипаля появились определенные опасения — речь же, все-таки, идет о применении химического оружия на европейской территории, так что случай весьма беспрецедентный, и на это определенно должен быть дан какой-то ответ. И я вижу, что ЕС вместе с другими членами международного сообщества реально дает такой ответ, вводя определенные контрмеры и демонстрируя России, что такое поведение неприемлемо», — передает RT со ссылкой на CNBC слова Домбровскиса.
По его убеждению, Брюсселю удалось донести до Москвы мысль о том, что терпеть ее действия она не собирается.
«Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России, которое она ясно продемонстрировала посредством агрессии против Украины, захвата Крыма, конфликта в Донбассе — а теперь еще и появились опасения в связи с делом Скрипаля. Как мне кажется, очень важно, чтобы ЕС и международное сообщество в целом реагировали на подобное поведение», — сказал чиновник.
Домбровскис отметил также, что отношения между ЕС и Россией можно наладить, но для этого необходима взаимная готовность к диалогу.
«Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы», — сказал он.
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