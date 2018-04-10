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Индустриальный директор кластера «Ростеха» приедет в Курган обсудить судьбу КМЗ
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Индустриальный директор кластера «Ростеха» приедет в Курган обсудить судьбу КМЗ 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Группа во главе с индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергеем Абрамовым, представители госкорпорации «Ростех» приедут в Курганскую область и встретятся с губернатором Алексеем Кокориным и коллективом завода.
— Мы стоим на пороге ключевого решения по судьбе нашего завода. Предприятие, значимое для страны, должно иметь четкую стратегию развития. Решение по нему достаточно сложное, в том числе в правовом, финансовом и социальном планах, но его необходимо принять как можно скорее, — сказал замгубернатора — директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, который представлял Зауралье на совещании в Москве, — сообщает пресс-служба главы региона.
На совещании по реформированию концерна «Тракторные заводы» в Москве рассмотрели вопросы дальнейшего финансирования Курганмашзавода, обеспечения гособоронзаказа, производственных площадок и их загрузки гражданской продукцией. Модели управления гражданским и военным дивизионами концерна «Тракторные заводы», включая Курганмашзавод, представлены на рабочей группе под руководством замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.
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