В аэропорту Сочи запустили систему tax free

Во вторник в аэропорту олимпийской столицы в тестовом режиме запустили систему tax free. В международном секторе воздушной гавани в круглосуточном режиме теперь работают две специальные стойки Сочинской таможни.

Суть системы в том, что иностранный покупатель при желании может получить при пересечении границы денежную компенсацию в размере налога на добавленную стоимость, включенного в розничную цену товара, который иностранец увозит к себе домой. В Сочи вернуть 18 процентов можно, если сумма покупок в течение суток составила не менее 10 тысяч рублей.

Процесс прост: инспектор проверяет паспорт иностранного гражданина, квитанцию tax free на купленный товар, наличие товара и проставляет соответствующую отметку на квитанции. Возврат НДС возможен как наличным, так и безналичным расчетом. Для удобства туристов даже разработана специальная памятка, где, к примеру, указаны не попадающие в список на возмещение покупки (алкогольная продукция, сигареты, лекарственные препараты и так далее).

— Напомню, на возврат могут рассчитывать граждане государств, не входящих в ЕАЭС . К примеру, воспользоваться ноу-хау точно смогут граждане Турции Израиля , откуда прямые рейсы уже летают в Сочи, — рассказывает исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Сочи» Алексей Быков . — В систему уже включены два магазина известной марки, которые базируются в районе морского порта города и в горной Красной Поляне. Но наверняка список торговых точек скоро расширится.

Кстати, есть целый перечень критериев, которым должна удовлетворять организация розничной торговли для вхождения в tax free. К примеру, она не может быть моложе двух лет, и у нее не должно быть неисполненных обязательств по уплате налогов и сборов.