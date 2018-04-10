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Захотевшим дорогой гроб россиянам предложили отказывать в бесплатных похоронах
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Захотевшим дорогой гроб россиянам предложили отказывать в бесплатных похоронах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Россиянам предложили отказывать в предоставлении гарантированного перечня услуг для похорон родственников, если они захотят приобрести что-то сверх него. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, передают во вторник, 10 апреля, «Известия».
Как отмечает издание, в список бесплатных услуг входят оформление документов, предоставление гроба, транспортировка покойника из морга на кладбище, копка могилы и захоронение. Если родственник умершего решит организовать похороны за свой счет или попросит заменить какой-то предмет, например, стандартный гроб на более дорогой, ему выплатят пособие в размере 5,5 тысяч рублей.
«Выходит, что если близкие вдруг решат выйти за рамки гарантированного перечня, то им придется просто взять эти 5,5 тысяч рублей и на остальные деньги организовывать похороны самому. А за одну только перевозку по Москве родственникам в таком случае придется выложить порядка 7 тысяч рублей, а за копку могилы — свыше 12 тысяч», — эксперт национального совета по профессиональным квалификациям в сфере похоронного дела при президенте России Антон Авдеев.
В Минтрансе пояснили, что норма должна снизить риск навязывания дорогостоящих предметов в бюро ритуальных услуг.
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