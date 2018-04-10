Захотевшим дорогой гроб россиянам предложили отказывать в бесплатных похоронах

Россиянам предложили отказывать в предоставлении гарантированного перечня услуг для похорон родственников, если они захотят приобрести что-то сверх него. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой , передают во вторник, 10 апреля, «Известия»

Как отмечает издание, в список бесплатных услуг входят оформление документов, предоставление гроба, транспортировка покойника из морга на кладбище, копка могилы и захоронение. Если родственник умершего решит организовать похороны за свой счет или попросит заменить какой-то предмет, например, стандартный гроб на более дорогой, ему выплатят пособие в размере 5,5 тысяч рублей.

«Выходит, что если близкие вдруг решат выйти за рамки гарантированного перечня, то им придется просто взять эти 5,5 тысяч рублей и на остальные деньги организовывать похороны самому. А за одну только перевозку по Москве родственникам в таком случае придется выложить порядка 7 тысяч рублей, а за копку могилы — свыше 12 тысяч», — эксперт национального совета по профессиональным квалификациям в сфере похоронного дела при президенте России Антон Авдеев