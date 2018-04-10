Путевые заметки: Константин Андрикопулос о Мальдивах

Константин Андрикопулос , директор по развитию Bosco Di Cilegi, и его жена Ольга — заядлые путешественники. Но даже больше, чем колесить по миру, им нравится документировать свои поездки. Путевые заметки об отдыхе на Мальдивах Константин передал PEOPLETALK.

Иногда настоящая роскошь — это никуда не бежать, ничего не делать, просто полная перезагрузка. Особенно ценно это делать в волшебном мире пляжного отдыха на Мальдивах. Московская зима длинная, июля дожидаться всегда долго, поэтому март-апрель — самое время посетить острова. Перелет в рай занимает восемь часов прямым рейсом «Аэрофлота»

Мы с Ольгой на Мальдивах не впервые. В этот раз выбрались посмотреть свежее создание группы ClubMed — The Finolhu Villas. Крохотный остров с 50 бунгало, окруженный коралловыми рифами и белым песком.

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ClubMed славится активным отдыхом, но The Finolhu Villas — исключение. Здесь практически нет детей, анимация предлагается ненавязчиво и не повсюду. Правило «талантливый человек талантлив во всем» работает: ClubMed умеют создать хороший активный отдых, и они же прекрасно создают атмосферу уединения, покоя и релакса. Именно так и было в The Finolhu Villas.

За время нашего отдыха мы успели остановиться на виллах и на воде, и на пляже. Несмотря на сказочную роскошь виллы на воде, нам больше подошла вилла на пляже из белого песка. Я, кстати, заметил, что цвет песка настолько светлый, что даже под самым горячим солнцем в середине дня он не раскаляется, можно спокойно ходить босиком.

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Отдельно стоит отметить спа прямо на воде. Специалисты с Бали творят чудеса в течение полуторачасового массажа!

Советую начинать утром с прогулки на лодке, чтобы поплавать в маске и увидеть чудеса океана (причем для этого не потребуются какие-либо специальные навыки). Какое удовольствие плавать у кораллового рифа в окружении сотни рыбок на расстоянии вытянутой руки! И очень забавно встретить рифовых акул — их еще называют baby-shark. Разновидность совсем мирная, они никого не трогают.

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Завтрак каждый день приносит в номер батлер Riyan (он всегда внимателен к гостям), а обед и ужин проходят в ресторане на воде. Можно, кстати, кормить рыбок, которые плавают буквально под ногами.

Отдых в The Finolhu Villas — это полная разгрузка после московской суеты, работы и безостановочных мероприятий. Здесь все пять звезд заслужены.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/putevye-zametki-konstantin-andrikopulos-o-maldivah/