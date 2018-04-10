«Ъ»: для Российского Красного Креста дорабатывают проект закона

"В настоящее время в целях повышения эффективности работы РКК создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занимается доработкой основных положений проекта закона «О Российском Красном Кресте», — сообщили газете в ведомстве.

Как ожидается, РКК из общественной организации превращатится в «основанную на членстве общественно-государственную организацию, созданную Российской Федерацией ». В соответствии с проектом, попечительский совет организации должен был назначаться президентом РФ, а члены совета, в свою очередь, выбирать руководителя.

Первый зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Фургал подчеркнул изданию, что «закон просто необходим», так как сейчас РКК в правовом поле как такового в полном понимании не существует. «С моей точки зрения, это пробел», — цитирует газета Фургала. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подтвердил изданию, что работа над законопроектом ведется, однако закончена она будет «точно не скоро».

Законопроект об РКК был внесен в Госдуму в 2015 году главой комитета по охране здоровья Сергеем Калашниковым и его коллегой Василием Максимовым . Инициатива определяла правовое положение, полномочия и функции РКК, устанавливала порядок управления и финансирования.

Правительство поддержало принятие инициативы, но предложило доработать её, учитывая стандарты работы Международного комитета Красного Креста. Кроме того, необходимо было привести положения проекта о финансировании и имуществе в соответствие с законодательством, решить вопрос об организационно-правовой форме РКК, о его структуре, членстве, а также об ответственности за незаконное использование эмблемы, пишет газета.