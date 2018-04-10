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После ухода Задорина в Екатеринбурге появился новый отдел СКР
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После ухода Задорина в Екатеринбурге появился новый отдел СКР 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге на Щорса, 18 открылся отдел криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в уральской столице) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Старт работе подразделения 9 апреля дал руководитель ГУК СК России Зигмунд Ложис.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, отдел создан «для решения ряда важных задач по криминалистическому сопровождению расследования тяжких и особо тяжких преступлений на территории Уральского федерального округа и близлежащих к нему субъектов РФ». Специалисты нового подразделения будут совершать оперативные выезды на места резонансных происшествий, чтобы оказать содействие региональных следственных управлений.
"Работа отдела криминалистического сопровождения позволит активнее внедрять в практику новые образцы кримтехники, совершенствовать действующие и разрабатывать новые методики расследования преступлений", — добавили в ведомстве.
Следует отметить, что несколькими днями ранее пост руководителя СУ СКР по Среднему Уралу покинул Валерий Задорин. В прощальном обращении он заявил, что самостоятельно принял решение об отставке. В настоящее время обязанности руководителя свердловского следственного управления исполняет полковник Михаил Бусылко. Ранее по теме: Задорин сделал предсказание о работе свердловского СУ СКР
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