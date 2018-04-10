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Президент наградил учительницу Наталию Шайгулину, пострадавшую при резне в пермской школе
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Президент наградил учительницу Наталию Шайгулину, пострадавшую при резне в пермской школе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении пермячки Наталии Шайгулиной орденом «За отвагу». Учительница пострадала в январе во время нападения подростков на школу. Указ о награждении был подписан накануне.
— За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить Шайгулину Наталию Васильевну, учителя школы города Перми, — говорится в документе.
Утром 15 января двое подростков, вооруженные ножами, проникли в школу Мотовилихинского района, зашли в кабинет, где у четвероклассников вела занятия Наталия Шайгулина, и напали на детей и учительницу. А после попытались порезать и себя. В итоге пострадали 11 малышей и учительница. Ее состояние было тяжелее всего. Долгое время она находилась без сознания. Лишь в начале апреля женщина вновь вернулась к работе. Нападавшие сейчас ожидают суда в СИЗО.
Кроме Наталии Шайгулиной в списке награжденных есть еще один пермяк — артист Театра-Театра Михаил Гасенегер. Ему Указом президента присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
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