Куда пожаловаться на всё: что делать пермяку, если на него напала собака, а двор похож на минное поле 

В новом выпуске «Куда пожаловаться на всё» мы расскажем, что делать, если в вашем дворе поселилась стая беспризорных собак, и как урезонить соседа, если он выгуливает пса без намордника.
Бродячие собаки
В Перми около шести тысяч бездомных собак, а в городском приюте мест в десять раз меньше. Поэтому собак ловят, стерилизуют, вешают на уши желтые бирки и выпускают обратно на улицу. Выпускать должны только добродушных животных. Агрессивных и опасных для человека должны усыплять. Куда жаловаться, если в вашем дворе бродячие псы стали полноправными хозяевами, а люди выходят на улицу с палками и пугачами для самообороны?
Главное ведомство, которое занимается такими вопросами, — городская служба по регулированию численности безнадзорных животных.
Желтые метки на ушах означают, что собака стерилизована
— Отлов безнадзорных животных проводится по заявлениям от граждан и юридических лиц. Их можно подать в письменном виде, а также по телефону или электронной почте. Также граждане могут оставить сообщение на автоответчик службы, — рассказали 59.ru в городской администрации. — На место бригада по отлову должна выехать в течение трех календарных дней.
Если вы битый день пишете заявления, а собаки тут как тут, обращайтесь выше — в городское управление по экологии.
Около года назад в Перми водитель трамвая спасла двух женщин от стаи бродячих собак на остановке Осенцы. Одну из пострадавших псы повалили на землю и уже начали рвать и кусать. В управлении напоминают, что укус бродячей собаки опасен тем, что велик риск заразиться бешенством.
— Вне зависимости от тяжести повреждения и глубины прокуса пострадавшему необходимо срочно обратиться в травмпункт, — призывают в администрации. — От того, насколько своевременно и правильно будет оказана неотложная помощь, зависят здоровье и жизнь человека. Идеальным вариантом будет изловить пса и обследовать его на наличие вируса бешенства и других опасных заболеваний. Если это невозможно, то пострадавшего после обработки и зашивания раны оставляют под наблюдением на три недели. Пострадавшему назначают курс лечения антибиотиками широкого спектра и вводят противостолбнячную сыворотку для предупреждения развития столбняка после укуса.
Даже добрые с виду собаки должны гулять в наморднике. Или вот так — за забором
Домашние собаки
Опасности можно ждать не только от бродячих псов. Вцепиться в ногу может и домашняя собака. А за разбушевавшихся питомцев отвечают хозяева.
В середине марта от укусов цепного пса в Кизеле скончалась 49-летняя женщина. Сообщается, что она зашла в гости к знакомой.
— По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — пояснили в следственном комитете. — Сейчас ведется расследование.
Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.
Конечно же, в случае серьезных укусов необходимо незамедлительно вызывать полицию. В зависимости от тяжести последствий дело может быть квалифицировано как причинение травм по неосторожности или же умышленное причинение травм, если хозяин натравил на вас животное. Если же вы отделались синяками, а пострадали лишь ваши штаны и гордость, то полиция может и вовсе отказать в возбуждении дела в связи с малым ущербом.
В таком случае пострадавший имеет полное право обращаться в суд и требовать компенсацию материального и морального вреда. Для этого надо будет предоставить документы из полиции, по возможности фотографии с места происшествия, а также чеки, подтверждающие покупки.
Например, прошлой осенью в Верещагино хозяйка пса вынуждена была раскошелиться — ее собака гуляла без поводка и намордника и напала на местную жительницу.
— Суд признал хозяйку собаки виновной и взыскал с нее 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 2,5 тысячи за испорченный костюм, 155 рублей — расходы на лекарства, 1303 рубля — утраченный заработок и 4,4 тысячи рублей — оплату юридических услуг. Кроме того, хозяйку собаки привлекли к административной ответственности за то, что она выгуливала животное без поводка и намордника, — пояснили в краевом суде.
Кстати, за выгул собак без поводка и намордника владельцу грозит штраф от 1500 до 3000 рублей. Правда, чтобы зафиксировать нарушение, опять же придется вызывать полицию и составлять протокол об административном правонарушении.
Пришлось закрыть настоящие экскременты смайликами, чтобы не шокировать читателей
Не двор, а «минное поле»
Весна вас совсем не радует, потому что из-под снега вытаяли многочисленные собачьи отходы, и оказалось, что туалет у Жучек и Маркизов был аккурат в песочнице?
Эти вопросы регулируются городскими правилами благоустройства. В Перми запрещается выгул собак без поводка вне площадок для выгула и дрессировки собак. Правда, сейчас в Перми официальных обустроенных площадок всего две — в сквере около Экстрим-парка по улице Екатерининской и на улице Свиязева на прилегающей к парку Победы территории, напротив дома № 8. А, например, в сквере Советской Армии на улице Сибирской установлены боксы с бумажными пакетами, которыми могут воспользоваться собаководы, чтобы убрать за своим питомцем. Это частная инициатива компании «Буматика» и общественника Ивана Пасынкова.
Также запрещается выгул домашних животных на газонах и цветниках.
— Конкретного запрета выгула собак на детской площадке нет, так как, в том числе, есть проблемы идентификации и территориальной привязки детских площадок, поскольку они не выделяются как отдельный объект землеустройства, — пояснили 59.ru в городской администрации. — ТСЖ и УК в рамках своих полномочий могут определять территории, на которых запрещен выгул собак, и принимать меры к нарушителям самостоятельно, в том числе с привлечением полиции.
Таким образом, собаковод может раскошелиться на три тысячи рублей за выгул собаки в неположенном месте.
Обязаны ли УК и ТСЖ убирать за собаками — вопрос спорный.
— В соответствии с Правилами благоустройства, запрещается загрязнение мест общего пользования. Владелец животного обязан немедленно убрать экскременты за животным, — объясняют городские власти. — А УК обязана содержать территорию в нормативном состоянии, однако о продуктах жизнедеятельности домашних животных в правилах не говорится.
Полезные контакты:
Городская служба отлова: телефон диспетчера: (342) 263-14-94, e-mail: otlov.perm@mail.ru Управление по экологии: телефон/факс: (342) 210-99-91, e-mail: uep@gorodperm.ru Полиция