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Репетиция парада Победы в Екатеринбурге
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Репетиция парада Победы в Екатеринбурге 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В связи с этим событием военная автоинспекция и ГИБДД с 08:30 начали перекрытие улиц в районе проведения репетиции. Движение отрабатывалось на улицах: по Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), а также по Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской второй).
На время проведения репетиции парада Победы на указанных дорожных участках было ограничено дорожное движение всех видов транспорта и пешеходов.
Следующие репетиции на состоятся 18 и 24 апреля с 09:00 и до 13:00. Также 27 апреля и 2, 4 мая пройдут полномасштабные репетиции на площади 1905 года.
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