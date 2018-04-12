Репетиция парада Победы в Екатеринбурге

В связи с этим событием военная автоинспекция и ГИБДД с 08:30 начали перекрытие улиц в районе проведения репетиции. Движение отрабатывалось на улицах: по Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), а также по Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской второй).

На время проведения репетиции парада Победы на указанных дорожных участках было ограничено дорожное движение всех видов транспорта и пешеходов.

Следующие репетиции на состоятся 18 и 24 апреля с 09:00 и до 13:00. Также 27 апреля и 2, 4 мая пройдут полномасштабные репетиции на площади 1905 года.