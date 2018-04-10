МИД Мексики: президент страны примет решение о будущем отношений с США

"В настоящее время мы должны оценить один за одним все механизмы сотрудничества, такое указание нам дал президент, и через какое-то время, точного срока нет, через несколько недель, мы сможем представить главе государства, в каком состоянии находятся эти механизмы сотрудничества, какую пользу они приносят Мексике, насколько они актуальны, — сказал Видегарай. — Исходя из этого, президент в контексте существующих отношений с США, явных и общеизвестных разногласий с правительством США примет решения".