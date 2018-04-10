МИД Мексики: президент страны примет решение о будущем отношений с США 

МЕХИКО, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето примет решение о будущем отношений с США на основе результатов оценки существующих двусторонних соглашений. Об этом рассказал в понедельник в интервью радиостанции Radio Formula министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.
"В настоящее время мы должны оценить один за одним все механизмы сотрудничества, такое указание нам дал президент, и через какое-то время, точного срока нет, через несколько недель, мы сможем представить главе государства, в каком состоянии находятся эти механизмы сотрудничества, какую пользу они приносят Мексике, насколько они актуальны, — сказал Видегарай. — Исходя из этого, президент в контексте существующих отношений с США, явных и общеизвестных разногласий с правительством США примет решения".
Намерение Мексики пересмотреть свои отношения с США было обнародовано в обстановке обострения двусторонних отношений. Поводом для него послужило решение президента США Дональда Трампа привлечь Национальную гвардию к охране границы с Мексикой, чтобы «остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов». Пенья Ньето в обнародованном на минувшей неделе видеообращении призвал коллегу из США не вымещать на мексиканцах свое раздражение из-за проблем во внутренней политике.