Госдума приняла закон о введении штрафов за недобросовестную конкуренцию во время ЧМ-2018

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за недобросовестную конкуренцию в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Законопроект инициировало правительство РФ.

Согласно закону, недобросовестная конкуренция исключается из числа нарушений антимонопольного законодательства, что позволит возбуждать административное производство в отношении нарушителя даже при условии выполнения им предписаний ФАС. Соответствующий порядок будет применяться до 15 августа 2018 года.

Наказанием за недобросовестную конкуренцию станет административный штраф. Сейчас недобросовестная конкуренция наказывается предупреждением как нарушение антимонопольного законодательства. Речь идет о нарушениях прав на товарные знаки FIFA и случаях так называемого паразитического маркетинга, то есть использования ассоциативных связей с FIFA и проводимыми FIFA мероприятиями.

"По мнению FIFA, в сравнении с мерами, которые принимались другими государственными органами в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года за нарушение прав FIFA, в целях пресечения которого на нарушителей накладывались штрафы, предупреждение антимонопольного органа представляется значительно более мягкой мерой, что свидетельствует о несопоставимости и несправедливости санкций государственных органов за нарушение различных прав FIFA", — говорится в пояснительной записке к документу.

Действия по «паразитическому маркетингу» наносят серьезный ущерб FIFA как правообладателю «и не должны влечь за собой исключительно предупредительные меры для нарушителей», отмечается в сопроводительных материалах к закону.

По данным Минспорта, в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году удалось зафиксировать 58 подобных нарушений и возбудить 37 административных дел.