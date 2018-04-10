Некто не готов считать Россию виноватой в отравлении в Солсбери

Сейчас, когда семья Скрипалей приходит в себя в больнице, многие интернет-теоретики заговора надели шапочки из фольги и начали объяснять, что Россия ни в чем не виновата, потому что если бы она хотела убить, она бы убила.

Неидиот Саймон Уильямс (Simon Williams) заявил нам: «Я, конечно, не сотрудник спецслужб, но я же не идиот, поэтому понимаю, что наши спецслужбы знают некоторые вещи, которых я не знаю, и вдобавок не хотят, чтобы русские знали, что они знают некоторые из этих вещей — я ведь смотрел „Игру в имитацию“, и понимаю как это работает».

«Только идиот будет отрицать российскую причастность на том основании, что опубликованные на данный момент доказательства недостаточно убедительны». Один такой идиот, по имени Чак Мэтьюз (Chuck Matthews), заметил в свою очередь: «Ну да, я часто верю в чужую виновность — например, когда суд признает виновными людей, которые мне не нравятся. В этих случаях я всех доказательств тоже не вижу, но я знаю, что кто-то их видел и признал достаточными».

«Ну и что? Я все равно не поверю, что за отравлениями стоит Россия, пока наши спецслужбы не нарушат собственные правила и не дадут мне допуск, достаточный для того, чтобы я смог самостоятельно оценить все доказательства. Без этого им верить нельзя. И даже в этом случае они могут подделать улики — видите, как мне просто убедить себя в собственной правоте».

«Да, конечно, они поделились своими засекреченными данными со спецслужбами многих других стран, и те после этого тоже выслали российских агентов со своей территории, но это только доказывает, что они тоже тупые».

«Неужели не понятно — если кто-то, видевший все собранные нашими спецслужбами доказательства, прогоняет русских агентов, он неправ, потому что именно этого от него и добиваются!» «Очнитесь, наконец, вы, баранье стадо!»