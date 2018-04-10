Правительство займется вопросом повышения оплаты адвокатского труда

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возможности увеличения оплаты труда адвокатов по назначению. Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов (ФПА) со ссылкой на администрацию президента России. Там напомнили, что решение было принято после коллективного письма защитников главе государства в январе этого года. «За два месяца на сайте ФПА оно набрало около 40 тысяч подписей», — рассказали Business FM в пресс-службе ФПА.

Там также отметили, что инициатива увеличения оплаты труда адвокатов по назначению возникла в начале года в Адвокатской палате Ивановской области . Ее руководитель Елена Леванюк просила главу государства помочь повысить базовую ставку оплаты предоставляемых государством защитников «до справедливого размера — 3000 рублей за один день участия в судопроизводстве либо перехода на почасовую оплату с минимальной ставкой 700 рублей в час».

В письме говорилось, что настоящее время размер оплаты защиты по назначению составляет всего 550 рублей в день, что «более чем в десять раз ниже экономически сложившихся рыночных расценок». Адвокаты посчитали несправедливым, что государство регулярно увеличивает оклады судьям и сотрудникам правоохранительных органов , в то время как индексация труда адвокатов не производится. Выплаты же причитающихся им сумм в регионах производятся с задержками до полугода и более.

Адвокат Нвер Гаспарян из Ставропольской краевой коллегии адвокатов объяснил Business FM, почему подписался под письмом. По его словам, «основная масса адвокатов в России не только не жирует, а, скорее, недоедает». «Конечно, есть адвокаты, которые едят черную икру ложками и живут припеваючи, но таких в процентном отношении мало, и среди адвокатов по назначению они не значатся», — сказал защитник. Он отметил, что в 2015 году «сознание адвокатов по назначению» определяло вознаграждение, которое в среднем по России составляло 9095 рублей в месяц. «Величина прожиточного минимума на душу населения была в тот год 10 017 рублей. Положение с оплатой до настоящего времени не изменилось, а экономическая ситуация стала хуже», — посетовал защитник.

В свою очередь, адвокат Евгений Панин из Воронежской областной коллегии адвокатов отмечает, что оплата труда защитников по назначению несопоставима с деньгами, которые получают их европейские коллеги. Он вспомнил свой разговор с первым секретарем Комитета молодых адвокатов Женевы. «Он спросил меня, сколько получает в месяц молодой адвокат, работающий по назначению, на что я ответил: „Около 150-200 швейцарских франков“. „В час?“ — переспросил он. „В месяц!“ — ответил я. Он был поражен тем, что в РФ адвокат, работающий по назначению, получает такое мизерное вознаграждение за свой труд».

«Согласитесь, сложно сосредоточиться на делах, зачастую непростых и многотомных, когда получаешь в месяц 10-15 тысяч рублей, да и те задерживают месяцами. К сожалению, государство этого не понимает либо делает вид, что не понимает, а потому не стремиться поднимать оплату», — заметил Панин.

Его коллега, адвокат Константин Евтеев отмечает, что в большинстве регионов участие в уголовном судопроизводстве в порядке статьи 51 УПК РФ (обязательное участие защитника) составляет до 80% от всей занятости адвокатов. Причина — слабое экономическое развитие территорий. Адвокат напомнил, что по закону каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право на помощь адвоката с момента задержания, ареста или предъявления обвинения. «Но мизерные ставки оплаты труда вынуждают адвокатов отказываться от этой работы. Многие предпочитают отдавать какую-то фиксированную небольшую сумму в палату, чем брать на себя дела по назначению. И их можно понять, ведь время — это деньги», — говорит юрист.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» из Москвы Федор Трусов считает увеличение оплаты труда адвокатов «абсолютно правильной идеей», которая давно назрела. «Как можно говорить о качественно оказанной услуге при нынешней ставке? Это просто унижение адвокатуры и попытка указать ей свое место», — комментирует он существующее положение вещей. Трусов полагает, что разумнее будет сделать фиксированную ставку, хотя мировая практика идет за почасовой оплатой труда адвокатов. «Но с фиксацией почасовой оплаты труда в России могут возникнуть проблемы, так как в этом случаи последуют обвинения в злоупотреблениях. Даже если их не будет, возникнут крики, что они есть. Поэтому с точки зрения удобства администрирования, думаю, должна быть посуточная оплата», — считает адвокат.

По его мнению, предлагаемая фиксированная ставка в 3000 рублей для Москвы — это мало. «В столице даже штраф за парковку выше, чем в других городах России, — отмечает он. — Кроме того, расходы адвоката в Москвы выше, чем в регионах. Для отдельных же отдаленных субъектов Федерации 3000 рублей — это более чем достойная цена, исходя из местных реалий оплаты труда и уровня жизни».

Юрист разделяет мнение Константина Евтеева о том, оплата труда защитников по назначению для многих коллег в регионах составляет основной заработок. «В Москве же дела по назначению либо берутся пачками, либо за идею, либо не берутся вообще», — констатировал он. При этом делать разный размер ставок для Москвы и других городов Трусов считает неразумным и нереальным, а также «слишком провокационным для самого адвокатского сообщества».