Хабаровский край получит более 300 млн рублей на новое поселение

Хабаровский край — один из двух регионов Дальнего Востока, где в первую очередь построят инфраструктуру к «дальневосточным гектарам». На создание нового населенного пункта в районе имени Лазо уже выделено более 300 млн рублей. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев . Он также объяснил, когда заработает концепция демографического развития Дальнего Востока и кто мог бы заменить высылаемых из-за санкций рабочих из КНДР . ИА «Хабаровский край сегодня» публикует интервью с сокращениями.

— Сергей Валерьевич, насколько удалось снизить отток населения с Дальнего Востока и главное — укладываются ли эти показатели в планы министерства?

— Наша задача — не просто снизить отток, а обеспечить приток. Сейчас те результаты, которые достигнуты, промежуточные и не могут нас удовлетворить. Отток с 2013 года снизился в два раза: с 33 тыс. человек до 17 тыс.

Удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения. Если в 2000 году она составляла минус 24 тыс. человек, то к 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9100, в 2016 году он составил плюс 5431 человек.

Однако положительные демографические тренды на Дальнем Востоке пока неустойчивы, и для закрепления динамики необходимы специальные системные меры по обеспечению притока населения, стимулированию этого притока. Сейчас те меры, которые реализуют регионы, позволяют укоренить дальневосточников, сократить именно отток.

Меры федеральные должны быть ориентированы на обеспечение притока наших граждан на Дальний Восток. Это прежде всего меры по компенсации стоимости билетов на переезд, помощь в трудоустройстве переезжающих и членов их семей, адаптации на новом месте жительства, обеспечение жильем.

— Как считаете, почему россияне пока не слишком активно перебираются в ДФО? Казалось бы, и новые рабочие места создаются, и социальной сферой занимаетесь, и даже новые культурные учреждения открываются.

— Мы только в самом начале пути. Для того чтобы россияне приезжали, начинали работать здесь, необходимо обеспечить экономическую плотность жизни на Дальнем Востоке. Должна возникнуть конкуренция за работников. Это можно обеспечить, когда у нас достаточное количество проектов выйдет на стадию реализации. Сейчас большая часть новых инвестиционных проектов находится на стадии планирования, проектирования или строительства.

У нас большие планы по запуску новых производств. До 2025 года будет создано 120 тыс. новых рабочих мест. По мере их создания будет возникать конкуренция за работника. Тогда можно рассчитывать на серьезный приток населения европейской части России на Дальний Восток. Сейчас большая часть рабочих мест закрывается дальневосточниками.

Трудовые ресурсы на Дальнем Востоке есть, они достаточные. Они требуют переобучения, повышения квалификации в связи с появлением новых производств, новых отраслей. Это наша текущая работа — обеспечить приоритетные отрасли квалифицированной рабочей силой.

— А как же быть с высылкой северокорейских рабочих? Высылка из-за санкций уже началась и еще предстоит. Предпринимает ли министерство какие-то специальные меры, чтобы заместить этих рабочих?

— Благодаря работе российских дипломатов санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР удалось смягчить по сравнению с первоначальной редакцией.

В течение двух лет эти санкции не будут распространяться на трудовых мигрантов в России. Мы рассчитываем, что за этот период начнутся важные политические изменения в межкорейском сотрудничестве.

Также создана совместная российско-корейская рабочая группа, которая займется поиском решения проблемы выдачи разрешений на работу гражданам КНДР с целью найти оптимальное решение с учетом всех аспектов принятой резолюции Совета Безопасности ООН. В апреле в Москве запланировано заседание российско-корейской рабочей группы по осуществлению временной трудовой миграции. Стоит задача определить конкретные варианты решения данного вопроса.

Также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке может помочь работодателям, которые привлекали северокорейских рабочих, заместить их в рамках тех квот, которые у нас существуют, например, китайскими специалистами, но прежде всего нам надо рассчитывать на собственные трудовые ресурсы.

— На последнем Восточном экономическом форуме был презентован план реализации концепции демографической политики Дальнего Востока. Понимаю, что прошло совсем немного времени, но как концепция работает сейчас? Каких промежуточных результатов удалось достигнуть?

— Концепция принята в июне 2017 года, в ноябре правительство России приняло план реализации этой концепции. Он начал реализовываться с 2018 года.

Главная задача — кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в два этапа.

Так, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году — ее увеличение до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, привлечения в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи.

Концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. Планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, в том числе первых, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала, планируется расширить направления его использования.

Кроме того, будут разработаны пилотные программы для улучшения жилищных условий семей при рождении детей, в том числе с использованием механизмов социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и многих других. Для привлечения в регион молодых кадров планируется принять целый комплекс мер по организации образовательной миграции в вузы, расположенных на Дальнем Востоке, из других регионов России. Сохранять молодые кадры позволят и программы поддержки профессионального образования, профориентации, поддержки молодых квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей.

Еще один важный блок — создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства. Мы предлагаем пересмотреть существующие условия и точечно сфокусироваться в программах переселения соотечественников именно на Дальнем Востоке.

— Сообщалось о выделении 68,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство новых социальных объектов. Началось ли выделение средств на эти цели?

— В федеральном бюджете предусмотрено 68,5 млрд рублей на реализацию мер социального развития центров экономического роста на территории Дальнего Востока. У нас таких центров 44. Уже распределено по дальневосточным регионам 55 млрд из этой суммы. Конкретные социальные объекты, которые будут строиться в ближайшее время, уже определены. В перечень входят и такие объекты, которые долго не удавалось достроить, например Камчатская краевая больница. Теперь сможем запустить вторую очередь этого учреждения.

Думаю, что в течение апреля будут определены дополнительные объекты на оставшуюся нераспределенную сумму. И мы сможем довести деньги до регионов до конца второго квартала 2018 года.

— Часть этих средств, как сообщалось, планируется направить на создание инфраструктуры для получателей «дальневосточных гектаров». О какой конкретно сумме идет речь и где географически расположены эти участки (в каких регионах), на которые направят деньги?

— Сейчас два региона заявили о потребности в создании инфраструктуры для получателей «дальневосточного гектара». Это Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) . Для Хабаровского край выделено более 300 млн рублей на создание нового населенного пункта в районе имени Лазо, на Якутию — более 80 млн рублей.

Кроме того, еще два региона направили свои заявки для обустройства инфраструктуры — Сахалин и Амурская область . Думаю, что в течение апреля также будут рассмотрены эти заявки и поддержаны.

В других регионах Дальнего Востока ведется аналогичная работа: определяются территории компактного расположения участков, граждане выбирают виды будущего использования своих участков, проводятся сходы граждан, после принятия решения гражданами о перспективах развития территории региональные власти создают новые или расширяют границы уже существующих населенных пунктов, после определяется состав необходимой инфраструктуры и разрабатывается градостроительная и проектная документация.

Думаю, что в течение 2018 года регионы определят, где какая инфраструктура необходима, сколько она предварительно будет стоить. И уже с 2019 года мы эти объекты будем включать в различные программы.

— Если продолжить разговор о «дальневосточном гектаре», как идет процесс строительства инфраструктуры?

— Сейчас в большей части обустройство ведется по тем участкам, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. Там затраты на обустройство инфраструктуры минимальны. Если какие-то объекты создаются на отдалении от населенных пунктов, то здесь нужно провести достаточно большую работу по подготовке градостроительной документации, планированию территорий, разработке проектно-сметной документации. То есть в этих случаях речь пока идет о стадии градостроительного планирования, расчета стоимости и проектирования этой инфраструктуры.

— Сколько сейчас времени проходит от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до ее одобрения?

— Сейчас 40 дней. Это без учета времени, в течение которого договор о предоставлении участка находится на рассмотрении у гражданина. С этим есть проблемы. Граждане получают и долго его рассматривают и не подписывают. По закону у них есть на это 30 дней. Но сроки часто затягиваются. Мы сейчас начали информационную кампанию среди получателей «дальневосточных гектаров», чтобы они это делали быстрее. Основной объем задержек связан именно с подписанием договоров с получателями земельных участков.

Организационные проблемы, которые были на начальной стадии работы программы во всех регионах Дальнего Востока, почти решены.

— Что с отказами по заявкам на гектар?

— Сейчас отказы в пределах 3%, благодаря тем изменениям, которые были внесены в закон о «дальневосточном гектаре» в июле прошлого года. После этого уполномоченные органы отказывают только в одном случае: если гражданин не согласился с тем вариантом границ участка, которые ему уполномоченный орган представил. Ведется работа по формированию этих вариантов. Вместе с гражданином эти варианты рассматриваются, корректируются. В принципе в 97% случаев находится тот вариант, который гражданин согласовывает. Сейчас процент отказов минимален, но в наших планах он должен быть не более 1%.

— Обращаются ли заявители и получатели гектаров с жалобами?

— Раньше жалобы чаще касались сроков рассмотрения заявок. Сейчас большее количество обращений касается других вопросов, которые возникают у граждан, это уже вопросы, связанные с текущим освоением участка. Но это не жалобы, а обращения за помощью или вопросы по инфраструктуре, вопросы, связанные с получением разрешений на строительство жилья на «дальневосточных гектарах».

Граждане интересуются мерами поддержки, которые они могут использовать для освоения участков, где они их могут получить, как привлечь финансирование. Здесь важно предоставить кейсы по использованию участков, показать, какие источники финансирования могут быть привлечены и на каких условиях, проинформировать об условиях получения мер государственной поддержки, чтобы граждане смогли реализовать задуманный проект.

— На итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке Александр Галушка заявлял о том, что в этом году полноценно заработает выдача льготных потребительских кредитов получателям «дальневосточных гектаров». Он сказал, что всего 24 таких кредита выделено в прошлом году. Почему так мало? Что нуждается в доработке, чтобы отладить массовую выдачу?

— «Почта Банк» выбрал модель предоставления кредитов гражданам, которые обратились в аккредитованные «Почта Банком» торговые организации. Вам, например, понадобился культиватор, а вы можете его купить только в аккредитованной «Почта Банком» компании. В крупных городах это, может быть, и работает. Но достаточно много получателей живет в маленьких населенных пунктах. У них нет возможности обращаться в какую-то аккредитованную сертифицированную организацию, которая может слишком далеко находиться.

Здесь проблема именно в том, что слишком маленькая сеть была создана «Почта Банком» по работе с клиентами. Банк эту проблему старается решить, круг компаний, с которыми они работают, постоянно расширяется.

Думаю, результаты мы должны будем оценить осенью по окончании строительного сезона, ведь многие граждане берут кредит именно для начала освоения своих гектаров. По сути, нужно сделать так, чтобы можно было взять кредит в любой точке Дальнего Востока для приобретения любого товара, необходимого для освоения гектара. Это же задача стоит перед региональными банками, с которыми мы сейчас работаем по расширению круга получателей кредитных продуктов.