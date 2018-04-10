Артемьев — борец против картелей таксистов, автомойщиков и производителей попкорна

На прошлой неделе президент России Владимир Путин , выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции в стране, высказал обеспокоенность в связи с колоссальными масштабами картелизации экономики страны: «Идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела».

Артемьев, который бессменно занимает пост руководителя ФАС уже 14 лет, не раз говорил, что его ведомство ведет отчаянную борьбу с монополиями. «Мы атакуем со всех сторон ради одной цели… Мы выигрываем 80–88% дел в судах… Если крупная государственная корпорация нарушает антимонопольное законодательство, с нее будет взиматься большой штраф — от 1 до 15%… Если вы посмотрите на любую монополию, вы увидите признаки нашей работы. Мы являемся их головной болью номер один…», — цитирует чиновника издание «Версия».

Гроза «малышей»

Однако на практике борьба с монополизмом проходит несколько иначе и сконцентрирована в основном на нарушителях, представляющих малый и средний бизнес. Это понятно, ведь судиться с крупными корпорациями себе дороже, так как в их штате опытные юристы, да и за защиту оппонентов антимонопольщиков могут встать сильные мира сего.

«По оценкам экспертов, около 55% всех возбуждаемых службой дел направлены как раз против малых и средних предпринимателей, а также против некоммерческих организаций (ТСЖ, садовые товарищества, гаражные кооперативы). Речь идет о «монополистах» в границах дома, торгового центра, садового товарищества. Причем если настоящими монополиями с их триллионными оборотами штрафы от ФАС часто воспринимаются как легкий комариный укус, то для малого бизнеса они означают нередко неминуемое банкротство», — выяснили журналисты «Версии».

Интернет-издание приводит примеры «непримиримой» борьбы ФАС с монополизмом. Так, в Горно-Алтайске антимонопольщики выиграли суд у двух ИП, согласовавших цену в 50 рублей за прыжки на батуте. Магаданский автомойщик пожалел, что установил на свои услуги монопольно высокую цену, а новосибирский кинотеатр, получающий ежемесячно прибыль в 14 тыс. рублей, был «награжден» штрафом в 2 млн рублей за «ограничение конкуренции на рынке попкорна». Пятеро таксистов из города Рубцовска Алтайском крае , повысившие цену с 150 до 170 рублей в предновогодний период, стали фигурантами дела о ценовом сговоре.

Друг корпораций

В свою очередь, крупным транснациональным корпорациям бояться ФАС оснований нет. Даже когда президент потребовал от ведомства Артемьева разобраться с выросшими ценами на гречку и бензин, оно стало разбираться именно с малым и средним бизнесом. Итогом стало еще большее повышение цен на эти товары у крупных ретейлеров.

Пока ФАС продолжает разбираться с «монополизацией» чердаков и крыш в интересах какого-то оператора связи, с неправильным оформлением платежей по ЖКУ, с высокими ценами за техническое обслуживание лифтов и домофонов, в России сформировались стопроцентные монополии в сфере производства и реализации калийных удобрений, цинка, алюминия, магистральных тепловозов, трансформаторной стали и т. д. Причем случилось это с разрешения ФАС, которая обязательно одобряет крупные сделки.

«С подачи ведомства Артемьева рынки пива и табака более чем на 80% оказались поделены между несколькими транснациональными корпорациями. Практически монополизированы оптовый и розничный рынки нефтепродуктов, где возникло несколько крупных вертикально интегрированных холдингов», — утверждает «Версия».

Призванная бороться с повышением цен и тарифов служба под руководством Артемьева выступает за снятие ограничений по тарифам крупнейших аэропортов страны, тарифам «Газпрома»

«Самые теплые отношения у ФАС сложились с игроками № 1 на всех основных рынках — минеральных удобрений, сотовой связи, металлов и т. д. А дела зачастую возбуждаются против «новичков» или быстрорастущих конкурентов. То есть антимонопольный орган стоит на страже интересов монополий», — уверен генеральный директор Института повышения конкурентоспособности, экс-начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов , возложивший всю ответственность за монополизацию российской экономики на службу Артемьева.

В результате такой борьбы с монополиями ведомство вывело страну на 83 место, по рейтингу Всемирного экономического форума, по эффективности антимонопольной политики. Сам же Артемьев, чей аппарат за годы его правления вырос почти втрое, неоднократно обвинялся СМИ в связях с олигархами.