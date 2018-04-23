23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Беременная Елена Кулецкая наслаждается отдыхом в Италии, а Мария Шукшина поделилась аппетитным видео из Болгарии: « Картина маслом: завтрак Туриста… (ну, или ужин)… Болгария… P. S: кстати, рыбка эта по-болгарски называется Цаца…)».
«Тот редкий случай когда и мама, и папа вместе приехали за малым в садик», — написал Денис Клявер, а Рита Дакота показала милый семейный снимок с дочкой, которой сегодня исполнилось шесть месяцев.
Максим Галкин продемонстрировал последствия урагана.
Пользователи Сети сравнили Светлану Бондарчук с Марлен Дитрих, оценив ее новый снимок. Саша Савельева показала горячий бэкстейдж-снимок из фотостудии, а Лиза Арзамасова продемонстрировала идеальный пресс.
Любовь Толкалина дала урок сценической речи: «Внимание, данное видео содержит элементы легкой эротики, поэтому будьте аккуратны со своими комментариями… ничего не могу поделать— обычная вещь, регулярная перед каждым выходом на сцену— на уроке сценречи…и не такому научат».
Альбина Джанабаева показала, как выглядела в школе. А Катя Гордон поделилась наболевшим: «Женская красота — это красота спасительная, вдохновляющая, витальная. В обществе где о женской груди говорят как о коровьем вымени, в обществе, где грудь опошлена или доведена до круглого силиконового абсурда или ограничена временем… в этом обществе нет половозрелых людей… в нем только смешливые подростки, которые не знают ничего о любви и глубине… до женской груди надо дорасти».