21-22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки рассказала о музыкальных предпочтениях: «Рэп — это слово и бит. Бит — это биение сердца. Слово — это мысль. Вместе они уже давно завоевали мое сердце. Я люблю рэп-культуру за искренность и сложное сочетание рифм. В них отражается наш мир с его достоинствами и недостатками. Здесь есть место для сатиры и самоиронии. Рэп — это возвращение романтизма, а значит, возвращение героя. А героев никогда не бывает много. Тук-тук, Нео)».

Зара трогательно поздравила папу с днем рождения: «Сегодня у самого лучшего ПАПЫ и самого потрясающего Дедушки на свете День Рождения!🎂 Папулечка, родной, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал и делаешь до сих пор! Ты наша поддержка и опора! Рядом с тобой всегда спокойно, на душе тепло, обретаешь уверенность в себе, и, кажется, так будет всегда! Желаю тебе крепкого здоровья, не терять бодрости духа и оптимизма!🙏🏻 Я тебя очень люблю!❤️ Твоя Зара #Папа».

Олег Газманов поздравил супругу Марину с очередной победой в танцевальном конкурсе.

Равшана Куркова рассказала несколько интересных фактов о себе.

Игорь Николаев поделился впечатлениями о новом фильме: «Легкомысленное интервью о том о сём ДО премьерного показа фильма „Непрощённый“ — и подавленное безысходное состояние ПОСЛЕ… Ужасная трагическая история отца, потерявшего в авиакатастрофе жену и двух детей, и убившего виновного в этом швейцарского авиадиспетчера. История реальная, все об этом помнят… Диме Нагиеву удалось с первых секунд меня заставить забыть о его ТВ-образе, и погрузиться в монотонное состояние горя, которое почти парализует и лишает жизнь смысла. Посмотрите обязательно, но знайте — это будет серьёзное испытание для души и сердца».

Дима Билан поностальгировал: «Клип #BELIEVE. 10 ЛЕТ!Целая история — как одно мгновение! А вы помните?…🙏🏻 @rudkovskayaofficial@plushenkoofficial @edvinmarton ///. Я помню все детали съемки и разговоры о надежде! Но тему инклюзивности… мы начали обнимать первыми! И говорили об этом одни из первых! Каждому, кто нуждается в поддержке духа — я с вами! Спасибо вам!».

Екатерина Андреева показала, как развлекается в автомобиле: «А я всегда найду повод повеселиться. 😜😜😜Вот люблю я смеяться 🤣🤣🤣. Мой муж однажды пришёл домой, а там тихо. Так он испугался-что случилось? Что это она задумчивая сидит на диване?А-я всего-навсего воды в рот набрала-в прямом смысле-хотела кота Берендея 😻повоспитывать за то, что он кота Руни 😻выщипывать пытается до состояния сфинкса и водой в него, как из лейки👻👻👻. К чему я это вспомнила-знайте точно, пока вы умеете находить смешное во всем, удача повернётся к вам своим милым личиком. Проверено на себе👻👻👻 Поэтому хочется петь в машине про 100💃🏻💃🏻💃🏻-пой и на #чтоскажеткнягинямарьяалексеевна внимания не обращай».