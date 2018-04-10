Умные технологии позволят участникам реновации экономить средства

9 апреля члены Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации проверили первый дом, возведенный для переселения граждан из пятиэтажек, удостоверились в работе противопожарных систем и выяснили, за счет каких технологических решений новостройке присвоен такой высокий класс энергоэффективности — А+.

Председатель штаба Александр Козлов вместе с коллегой Романом Ивановым в сопровождении главного инженера ГБУ «Жилищник» Северного Измайлова Юлии Смирновой спускаются в помещение индивидуального теплового пункта, находящегося в подвале новостройки на 5-й Парковой. Непосвященный, зайдя сюда, сможет оценить лишь чистоту и порядок: все хитросплетения труб обернуты теплоизоляционными материалами, на каждом датчике и вентиле висит бирка.

— Это пункт, из которого в дом попадают отопление, горячая и холодная вода. Здесь происходит подогрев теплоносителя, обеспечивается его циркуляция, — говорит главный инженер.

После подробного ознакомления с работой теплового пункта получаем ответ на вопрос, почему дом энергоэффективный: температура батарей в квартирах автоматически регулируется в зависимости от температуры воздуха снаружи. Кроме того, жильцы могут и сами убавить или прибавить тепла в квартире — на каждой батарее есть регулятор.

— Такая система гарантирует, что жители не будут переплачивать за «перетопы», не будут постоянно открывать форточки, чтобы проветривать, выпуская зимой драгоценное тепло, — подчеркнул Александр Козлов.

Насосы в тепловом пункте продублированы, если откажет один, сразу заработает другой.

Осматривая дом снаружи, члены штаба заинтересовались конструкцией фасада. Ведь, как заявлял ранее генподрядчик, стены этого дома буквально дышат — лишнее тепло выпускают, а холод не пускают.

Они дополнительно утеплены 15-сантиметровым слоем специального негорючего материала, а сверху облицованы керамогранитом. Если в старой хрущевке ветер выл во всех швах и некоторые стены промерзали насквозь, покрываясь мокрыми разводами внутри квартир, то «продуть» новостройку непросто.

На всех этажах установлены светильники с датчиками звука и движения — еще одна монетка в копилку энергоэффективности новостройки. Постоянно горит только аварийная лампа, так положено по технике безопасности.

С противопожарной системой в доме все в порядке: на потолках кругом датчики дыма, в коридорах и рядом с пожарной лестницей — динамики оповещения.

— При пожаре срабатывает система дымоудаления противопожарной автоматики: открываются клапаны, идет вентиляция, дым выдувается через шахту вверх. Все лифты блокируются. Сигнал поступает в диспетчерскую, — рассказывает Юлия Смирнова, указывая на решетки с опущенной заслонкой внутри.

Помимо системы удаления дыма, в доме есть отдельные вентиляционные пути для подачи на лестничные площадки чистого воздуха. На каждом этаже находится гидрант с пожарным рукавом. Вода к нему поступает по отдельному водопроводу, который постоянно находится под давлением. В «Жилищнике» сообщили: все эти системы проходили полноценные испытания перед сдачей дома и показали стабильную работу.

Пожарный гидрант есть в санузлах всех квартир. При помощи «идущего в комплекте» шланга жители смогут сами устранить несерьезное возгорание у себя дома. Гидрант, от которого при необходимости могут «запитаться» пожарные, находится снаружи дома и обозначен подсвеченным указателем. Однако Смирнова отметила, что сотрудники МЧС редко им пользуются — предпочитают тушить пожары при помощи воды из пожарного автомобиля.

Спуститься вниз члены штаба решили не на лифте, а по лестнице. На выходе установлена кнопка, открывающая дверь, — как в обычном подъезде с домофоном. Получается, что жители в любой момент могут выйти из дома по лестнице. При этом «нежданые гости» не смогут свободно попасть внутрь.

Из выявленных недочетов Александр Козлов указал на отсутствие в подъездах информационных досок, чтобы на них можно было вывешивать объявления, например, о профилактике водопровода.

— Такие современные системы тепло— и водоснабжения просто несравнимы с тем, что установлено в пятиэтажках, — подвел итог проверки председатель штаба. — Также очень важно, что приборы учета передают показания автоматически. Счетчики электроэнергии трехтарифные, они позволяют, к примеру, планировать время стирки или работы посудомоечной машины, тем самым экономить при оплате.

Датчики движения в подъездах также позволят сэкономить при оплате общедомовых нужд на электроэнергию. По мнению Александра Козлова, умные технологии, реализованные в новом доме, позволят жителям рационально и грамотно подходить к потреблению коммунальных услуг.