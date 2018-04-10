На юбилее Анатолия Марчевского виновника торжества случайно искупали в бассейне

В Екатеринбургском цирке в понедельник состоялся творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею Анатолия Марчевского . Поздравить известного уральского клоуна и заслуженного артиста РФ приехали 2500 тысячи гостей.

Многие так стремились вручить юбиляру цветы, что Марчевский, в итоге, оказался промокшим до нитки! Это произошло, когда на цирковой манеж (где недавно обустроили бассейн для программы «Цирк на воде») гурьбой выбежали дети из студии воздушной гимнастики и акробатики. В неразберихе юные артисты случайно столкнули Марчевского в воду вместе с букетом. Однако, этот эпизод не испортил настроения виновнику торжества: праздник в его честь вышел на славу:

— Среди гостей оказались директора цирков из разных точек России, — рассказали в екатеринбургском цирке. — Приехал и давний друг Марчевского, один из лучших клоунов Европы, Дэвид Ларибле , а также Эдгар Запашный , дуэт Мик и Мак из Москвы , артисты московского цирка Никулина. В числе гостей был и Андреа Лорензони по прозвищу Laserman, который устраивает лазерные шоу по всему миру.

Некоторые иностранные артисты специально выучили поздравительные речи для Марчевского на русском языке. Анатолий Павлович отпраздновал двойной юбилей: ему исполнилось 70 лет, из них 55 он провёл на цирковой арене.

Главная часть праздничного вечера превратилась в великолепное цирковое представление с участием акробатов, клоунов, и дрессированных животных. Но всего не расскажешь, лучше посмотрите наш фоторепортаж.