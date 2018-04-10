Кто родился 10 апреля

А ещё в этот день родились:

Владислав Николаевич Китаев (40 лет), руководитель протокола Президента Российской Федерации. Работал в МИД РФ , в Протокольно-организационном управлении Президента РФ, был референтом первого заместителя Председателя Правительства РФ Сергея Иванова . Занимал пост заместителя директора, директора Департамента протокола Правительства РФ, возглавлял Управление протокола Президента РФ. В сентябре 2016 года был назначен руководителем протокола главы государства.

Пак Бон Дю (79 лет), председатель кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики . Неоднократно избирался депутатом Верховного народного собрания. Занимал пост министра химической промышленности страны. В 2003-2007 годах был председателем кабинета министров КНДР. Возглавлял отдел легкой промышленности при ЦК Трудовой партии КНДР. В апреле 2013 года на 7-й сессии Верховного народного собрания вновь был избран председателем кабинета министров страны.