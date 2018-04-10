Кто родился 10 апреля 

Юрий Александрович Петров (71 год), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, занимался адвокатской практикой. Возглавлял Российский фонд федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва.
А ещё в этот день родились:
Владислав Николаевич Китаев (40 лет), руководитель протокола Президента Российской Федерации. Работал в МИД РФ, в Протокольно-организационном управлении Президента РФ, был референтом первого заместителя Председателя Правительства РФ Сергея Иванова. Занимал пост заместителя директора, директора Департамента протокола Правительства РФ, возглавлял Управление протокола Президента РФ. В сентябре 2016 года был назначен руководителем протокола главы государства.
Михаил Иванович Тринога (69 лет), заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ — руководитель Секретариата Председателя Правительства РФ. Работал в Совете Министров СССР, ОАО «Газпром». Был заместителем руководителя Секретариата Председателя Правительства РФ, заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. Являлся помощником руководителя Администрации Президента РФ, заместителем руководителя Секретариата Руководителя Администрации. Возглавлял Секретариат первого заместителя Председателя Правительства РФ. Занимал пост советника Президента РФ Дмитрия Медведева. В мае 2012 года назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ — руководителем Секретариата Председателя Правительства РФ.
Пак Бон Дю (79 лет), председатель кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. Неоднократно избирался депутатом Верховного народного собрания. Занимал пост министра химической промышленности страны. В 2003-2007 годах был председателем кабинета министров КНДР. Возглавлял отдел легкой промышленности при ЦК Трудовой партии КНДР. В апреле 2013 года на 7-й сессии Верховного народного собрания вновь был избран председателем кабинета министров страны.
Павел Петрович Филип (52 года), премьер-министр Республики Молдова. Занимал должность министра информационных технологий и связи Молдовы. В 2016 году был назначен премьер-министром страны. Является также первым заместителем председателя Демократической партии Молдовы.
Александр Алексеевич Котов (57 лет), председатель Псковского областного Cобрания депутатов. Возглавлял администрацию Струго-Красненского района (Псковская область). Занимал пост заместителя губернатора области. 15 декабря 2011 года был избран председателем регионального парламента.