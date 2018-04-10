День 10 апреля в истории

Международный день Движения Сопротивления

Этот день посвящен всем тем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.

Польши, Наибольший размах Движение Сопротивления приобрело на территории СССР, Италии Франции , Югославии, Болгарии и ряде других стран. Только на оккупированной территории Советского Союза действовали свыше 6 тысяч партизанских отрядов, численность которых составляла около 1 миллион человек.

37 лет назад (1981) в Москве на Проспекте Мира открылся Мемориальный музей космонавтики.

Идея создания музея в основании монумента «Покорителям космоса» принадлежала Сергею Королёву

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 93 тысяч единиц хранения. Это образцы ракетно-космической техники, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики и др.

213 лет назад (1805) в России при Военном министерстве был учреждён Непременный совет о военных училищах.

В 1803 году была создана Временная комиссия о военных училищах, на которую было возложено составление плана организации губернских военных училищ, а также пересмотр уставов и положений кадетских корпусов. Комиссией был разработан план военного воспитания, согласно которому был учреждён Непременный совет о военных училищах.

Совет возглавил великий князь Константин Павлович, а в его состав вошли министр народного просвещения граф Пётр Завадовский, министр военных сухопутных сил генерал от инфантерии Сергей Вязмитинов и председатель Комитета Министров Николай Новосильцов.

Совет занимался созданием губернских военных училищ и преобразованием высших кадетских корпусов. В 1830 году Непременный совет о военных училищах был упразднён, а его преемником стал Совет о военно-учебных заведениях.

296 лет назад (1722) по указу Петра I в России начались систематические наблюдения за погодой.

Записи было поручено вести вице-президенту Государственной Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралу Корнелиусу Крюйус. Первоначально наблюдения не носили научного характера, но велись постоянно и довольно подробно. Спустя два года была образована первая в России метеорологическая станция, с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.

302 года назад (1716) Пётр I утвердил «Устав воинский сухопутный». Этот военно-правовой документ закрепил создание в России регулярной армии и определил порядок её деятельности.

Устав состоял из трёх частей. В первой части говорилось о структуре организации войск, вторая — была посвящена нормам государственного и уголовного права, устройству военных судов и порядке рассмотрения в них дел, а также воинской дисциплине и внутренней службе. В третей части содержались положения о строевой службе, военному обучению и воспитанию, а также права и обязанности полковых чинов.

«Устав воинский сухопутный» без особых изменений действовал вплоть до конца XIX столетия.

8 лет назад (2010) под Смоленском потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского Ту‑154.

В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе Качиньский, его супруга Мария, члены польского правительства, президент Национального банка Славомир Скшыпек, начальник генерального штаба Франтишек Гонгор и около 50 депутатов Сейма. Они направлялись в Катынь, где должны были принять участие в мемориальных мероприятиях.

Согласно опубликованному в 2011 году отчету Межгосударственного авиационного комитета непосредственной причиной крушения лайнера признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

308 лет назад (1710) в Англии вступил в силу первый в мире закон об авторском праве — «Статут королевы Анны».

Согласно закону, принятому годом ранее, авторы книг, карт и чертежей обладали правами на своё произведение на протяжении 14-ти лет, а по истечению этого срока могли продлить его один раз ещё на 14 лет.