Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с незнакомцем 

В воскресенье папарацци застали актрису Дженнифер Лоуренс в прекрасном расположении духа. Она проводила время, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка вместе с неизвестным мужчиной. Перед этим молодые люди ужинали в ресторане. Лоуренс, одетая в пальто в стиле милитари, постоянно улыбалась. Молодой человек в джинсовой куртке с воротником из меха овчины тоже выглядел довольным. ?#JenniferLawrence se dejó ver muy risueña mientras salía en un cita con un amigo, el domingo [09/04/18], en la ciudad de Nueva York. En una entrevista reciente, #Lawrence declaró que es «germenofóbica», y que odia el contacto físico porque le preocupa contraer una enfermedad. «Soy puro ladrar, y no muerdo […] la verdad es que cuando miro hacia atrás en mi pasado sexual, siempre lo hice sólo con mis novios», Continuó, «soy una 'germenofóbica', He llegado hasta aquí sin una ETS. El P*** es peligroso». Enfatizó. Anteriormente la actriz estuvo saliendo con el vocalista de #Coldplay, Chris Martin, y más recientemente con el director Darren Aronofsky, con quien trabajó en la película #Mother.

A post shared by Break (@larevistabreak) on Apr 9, 2018 at 12:20pm PDT Отметим, что Дженнифер встречалась с кинорежиссером Дарреном Аронофски , но они расстались осенью прошлого года, сохранив хорошие отношения.