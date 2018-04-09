Лучшее за день. 9 апреля

Какие вузы попали в лучшие 500 международного рейтинга, почему одна из перспективнейших находок Kepler'а может быть «пустышкой», как Жак-Ив Кусто повлиял на судьбу будущей Дамы-Командора ордена Британской империи и как увеличить емкость литий-ионного аккумулятора в 1,5 раза? Ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru расскажет.

Опубликован свежий международный рейтинг вузов RUR. 10 отечественных университетов попали в число лучших 500.

Одна из самых перспективных находок космического телескопа Kepler может оказаться «пустышкой».

Точный изотопный анализ Луны и Земли показал, что далеко не вся вода на нашей планете прилетела из космоса.

Кэролайн Дин, британский ботаник, обладатель Медали Дарвина, член Лондонского королевского общества, Дама-Командор ордена Британской империи, дала Indicator.Ru интервью, в котором рассказала о том, как растения воспринимают температуру, о Трофиме Лысенко и о Жаке-Иве Кусто.

Ученые разобрались, что влияет на мотивацию людей, которые отказываются от прививок своим детям.

О самых интересных научно-популярных лекциях недели читайте в еженедельном дайджесте.

Емкость литий-ионных батареек можно увеличить в 1,5 раза. Новая технология, предложенная российскими учеными, позволит ввести в строй также натрий-ионные и калий-ионные батареи.

Создана альтернативная конструкция сверхпроводникового кубита, не требующая создания джозефсоновских переходов.

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