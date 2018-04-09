Слёзы Шатова, ленивые аргентинцы, блёклая игра «Зенита»: Во всём ли виноват Роберто Манчини

Центральный матч 25-го тура РФПЛ вышел очень драматичным и оставил необычное послевкусие. Никому неизвестный Мурад Мусаев на старых дрожжах Игоря Шалимова обыграл в Санкт-Петербурге команду, которую с помощью газовых миллионов уже год строит трёхкратный чемпион Италии , чемпион Англии Роберто Манчини . «Краснодар», доселе избиваемый топ-командами как клубок ниток кошкой, впервые в чемпионате выиграл у команды, расположенной выше в турнирной таблице. "Зенит" впервые с октября прошлого года проиграл на родном стадионе, а «быкам» так вообще дома не проигрывал с 2015-го года. Это ещё не весь смак. Эмоциональным финалом сего действа стали слёзы Шатова. Полузащитник забил гол стоимостью 10 миллионов рублей (таков штраф за участие Олега в матче) в ворота клуба, которому принадлежит на данный момент. Кстати, предыдущий гол полузащитника датирован первым мая прошлого года. В ответ фанатская трибуна «Зенита», а затем и весь стадион, стоя аплодировали Шатову. Один этот момент показывает, сколько проблем сейчас в Санкт-Петербурге. Портал "Евро-футбол.ру" размышляет, во всех ли виноват Манчини.

Поведение

Не сочтите меня фанатом "Спартака" , но начну с положительного примера из стана «красно-белых». Так горячее, сравнивать происходящее в рядах антагонистов. Было время, когда Артём Дзюба , успевший отметиться ничем и в «Зените», играл за «Спартак». В послематчевом интервью игрок позволил себе крайне нелицеприятное высказывание в адрес тренера в интервью назвав Уная Эмери «тренеришкой». На всю страну. Испанский специалист проявил себя профессионально, никак реагировать не стал. Он же терпел Артёма и на тренировках (судя по всем похождениям Дзюбы — это сложно), подстраивался по трансферную политику «Спартака» и молча пытался добиться результата.

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Теперь к нашему герою. В марте, когда «Зенит» вылетел из Лиги Европы, не смог обыграть «Амкар» и едва не проиграл «Ростову» (такой тонкий намёк, что надо быть занятым работой в это время), Роберто Манчини ответил на колкое предложение болельщика пойти к чёрту, предложив туда же прогуляться ему с сестрой. В социальной сети. Вот это стойкость и профессионализм, Роберто просто невозможно задеть. Более того, Манчини в последних интервью регулярно говорит о комплектации состава, о том, что ему везут не тех игроков. Вот какая проблема всплыла к концу сезона. «Специалист по сёстрам» может и не получил запрашиваемые ресурсы, но не хочет ли он взглянуть на ситуацию в других клубах. «Зенит» борется не с «Барселоной» или «ПСЖ», в соперниках ЦСКА, читающий о трансферах только в новостях, и «Локомотив», которому приходится реанимировать Фарфана чтобы в атаке было кому играть. А как он отзывается о собственных форвардах? Общественное порицание в каждом интервью, сравнение с мальчиками, подающими мячи. Роберто, а не забыли ли Вы, кто их тренирует (читай — покупает)? В неподобающем, непонятном, непрофессиональном поведении Манчини уж точно виноват.

Трансферная политика со всеми вытекающими (слёзы Олега Шатова ) последствиями

Интервью Манчини после матча с «Краснодаром» вызвало определённый резонанс. Роберто очень хотел донести залу некую мысль, поэтому перешёл на английский язык и говорил очень медленно, чтобы каждый присутствующий понял итальянца без помощи переводчика клуба. Смысл монолога заключался в следующем: Манчини недоволен менеджментом команды, он просит одного игрока, а привозят другого. Только если будет всё по указке итальянского тренера, он готов строить боеспособный коллектив. После таких событий начинаешь задумываться, может и не настаивал Роберто на Заболотном, а теперь ему приходится выдумывать плюсы Антона специально для назойливых журналистов.

Возможно, тут нельзя вешать всех собак на итальянца, но и оправдать не получится. Главный «пешеход» матча с «Краснодаром» — Леандро Паредес . Начисто отсутствовал в созидательной игре, регулярно проваливаясь в опорной зоне. А что «быки» творили перед победным голом, когда десятью короткими передачами устроили круговерть на подступах к штрафной площади Лунёва? Не Вы ли настаивали на трансфере Паредеса, Роберто? И это лучший выбор Манчини. Остальных и вспоминать страшно. Дриусси забивает только с метра, и только по большим праздникам, Ригони приехал в Россию ради одного матча в Лиге Европы, а Краневиттера усадили на скамейку запасных Оздоев и полутравмированный Кузяев. Этих игроков везли в Петербург по указке Манчини, вот уж действительно, трансферная политика со слезами на глазах.

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Зимняя трансферная кампания, которую Роберто приписывает уже не себе, также далека от идеала, но имеет гораздо больше смыла. По тактике «Баварии» ослаблены соперники по чемпионату (если «Рубин» ещё можно таковым считать) за счёт приобретения Оздоева и Набиуллина. Талантливые российские игроки на вес золота в любой команде РФПЛ. Скандального и проблемного Дзюбу заменили на такого же угловатого, но старательного Заболотного. Шатова отдали в аренду, чтобы разыгрался немного. Эмоциональный гол Олега, конечно неприятен питерцам, как бы не хорохорились болельщики. Третье место из-за Шатова стало для «Зенита» гораздо дальше, а ведь участие в Лиге чемпионов на будущий сезон — последний шанс хоть как-то спасти провальный год. Но есть и положительные стороны. Олег вернётся в клуб более уверенным, показалось, что Шатов скинул психологический груз в том матче на «Крестовском». В целом, трансферную политику «Зенита» нельзя назвать ужасной. Единственный вопрос, что же делать с аргентинским наследством после ухода Манчини? Но обвинить тренера, который не решает все трансферные вопросы, в неудачных приобретениях не получится. Тут соучастниками пойдут скауты и лично президент клуба Сергей Фурсенко

Игра «Зенита»

Сложно писать о том, чего нет. Понять игру «Зенита» в последних матчах практически невозможно. Навесы, забросы. Вы серьёзно? Да, есть Паредес с потрясающим дальним пасом. Да, есть Заболотный, таранящий всё на своём пути. Но что делать остальным? Забросы Леандро проходят через раз, Антон цепляется за мяч через два. Комбинации отсутствуют как вид. О чём можно говорить, когда Ерохин обыгрывается в штрафной площади через короткий пас, финтом раскачивает защитника, и корявеньким ударом поражает дальний угол. Александр Ерохин создал единственный гол «Зенита», он — светлое пятно питерской атаки! Станислав Черчесов удивлён до предела.

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Когда нет на поле Кришито фланги совсем скучают, Смольников и Жирков не создают нужной остроты, но хотя бы стараются. Где Ригони и Дриусси вообще непонятно. В борьбе за мяч их нет, в свободных зонах их нет, зато деньги на счетах в аргентинских банках есть. Если тренер не виноват в отсутствии тактического рисунка и чёткого плана на игру, то команда называется «Краснодар». В «Зенит» же для этого дела за огромные деньги наняли Роберто Манчини, который явно не справляется с поставленной задачей.

В заключении хотелось бы сказать, данной статьей автор никоим образом не пытался задеть чувства Роберто Манчини или фанатов «Зенита», лишь высказал сугубо личное мнение по ситуации в команде из города на Неве. Нужно подстраховаться, итальянский тренер активен на необъятных интернет-просторах.

P. S. Сестры у меня нет.