Шведскую академию уличили в раскрытии имен лауреатов «Нобеля» по литературе

Шведские СМИ сообщили о члене Шведской академии, который заранее сообщал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе, предположительно, для букмекерских ставок.

Теперь эту информацию будут проверять в букмекерской компании Unibet.

Пока представители академии официально не комментировали эту информацию.