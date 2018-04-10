Шведскую академию уличили в раскрытии имен лауреатов «Нобеля» по литературе 

Шведские СМИ сообщили о члене Шведской академии, который заранее сообщал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе, предположительно, для букмекерских ставок.
Теперь эту информацию будут проверять в букмекерской компании Unibet.
Как сообщает газета Dagens Nyheter, академия провела собственное расследование, которое выявило близкого к Нобелевскому комитету человека. Он раньше времени «слил» информации о победе Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016).
Пока представители академии официально не комментировали эту информацию.