Туск надеется на конструктивную роль Орбана в поддержании единства ЕС

"От имени Евросовета я хочу поздравить вас с результатами прошедших вчера выборов", — говорится в поздравительном письме, распространенном пресс-службой Евросовета.

Как подчеркнул Туск, он рассчитывает, что (венгерский премьер) в ходе нового мандата будет «играть конструктивную роль в поддержании единства в ЕС».

В минувшее воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.