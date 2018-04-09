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Туск надеется на конструктивную роль Орбана в поддержании единства ЕС
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Туск надеется на конструктивную роль Орбана в поддержании единства ЕС 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск в поздравлении венгерскому премьеру Виктору Орбану с победой на выборах выразил надежду на его конструктивную роль в поддержании единства в ЕС.
"От имени Евросовета я хочу поздравить вас с результатами прошедших вчера выборов", — говорится в поздравительном письме, распространенном пресс-службой Евросовета.
Как подчеркнул Туск, он рассчитывает, что (венгерский премьер) в ходе нового мандата будет «играть конструктивную роль в поддержании единства в ЕС».
В минувшее воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана.
В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.
Будапешт в рамках скоординированных мер стран ЕС выслал в ответ на инцидент в Солсбери одного российского дипломата. МИД РФ «в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника» вручил послу Венгрии Яношу Балла ноту об объявлении персона нон грата сотрудника посольства.
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