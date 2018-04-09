Афганские самолеты будут проходить техобслуживание в Узбекистане 

Ташкент, 9 апреля /Синьхуа/ — Узбекское авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics будет проводить техническое обслуживание и ремонт афганских самолетов.
Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров в министерстве внешней торговли Узбекистана с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси, сообщила сегодня пресс-служба узбекского министерства.
Узбекская сторона также окажет содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиации для Афганистана, отмечается в сообщении.
Uzbekistan Airways Technics — это «дочка» национального перевозчика Uzbekistan Airways. —0—