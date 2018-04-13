Песков: российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США , ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к разработанным депутатами мерам и не пострадают ли от них российские граждане.