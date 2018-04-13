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Песков: российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам
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Песков: российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Любые российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к разработанным депутатами мерам и не пострадают ли от них российские граждане.
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