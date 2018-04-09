Самые нереальные голы в истории ЧМ. Ваши экраны взорвутся от крутости

Болельщики больше месяца выбирали из 32 фантастических мячей.

На официальной странице чемпионата мира в фейсбуке болельщикам предложили выбрать лучший из 32 голов, которые были отобраны специальной комиссией. Все они были разбиты на 16 пар, а дальше выбор победителя происходил по олимпийской системе. В финальном опросе мяч мексиканца Мануэля Негрете в голосовании опередил гол бразильца Эдера в матче против СССР на ЧМ-1982.

Правила были просты: к каждому футболисту в голосовании прикреплялся смайлик. Это был или смайлик «Wow» или «Love». У кого набиралось больше лайков, тот проходил дальше. На выбор предоставлялось 90 минут. Все началось с 1/16 финала.

Разбираем все 16 пар.

1/16 финала

Ари Хан против Хамеса Родригеса

Шикарный гол голландца Ари Хана, забитый с 37,5 метров в ворота сборной Италии на ЧМ-1978. Хан своим мячом вывел команду Эрнста Хаппеля в финал чемпионата мира, где «оранжевые» уступили 1:3 Аргентине

А пушечный выстрел Хамеса Родригеса в 1/8 финала ЧМ-2014 в ворота Уругвая вывел колумбийцев в четвертьфинал. Позже полузащитник «Реала» получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. В этой битве, по мнению болельщиков, победителем вышел колумбиец.

Голы Хана и Хамеса можно посмотреть.

Сумасшедший проход и выстрел капитана сборной ФРГ Лотара Маттеуса в игре с Югославией (4:1) — на одном видео. На другом — шикарный дальний удар англичанина Джо Коула. Мяч по безумной траектории от штанги залетел в ворота шведов. Болельщики решили, что мяч Коула круче.

Голы Коула и Маттеуса можно посмотреть

Кто прошел дальше: Джо Коул

«Пока мяч летел, у меня не возникало сомнений, что он уйдет за пределы поля», — сказал после матча ЧМ-78 шотландский голкипер Раф. Только вот перуанец Кубильяс виртуозно вколотил мяч в его ворота. Мимо он явно не улетел.

Конкурентом Кубильяса был легендарный проход Диего Марадоны и гол в ворота сборной Англии . Тут без комментариев. Удивительно, но большинство голосов болельщики отдали перуанцу.

Кто прошел дальше: Теофило Кубильяс

Финиди, Амокачи и Амунике — жгучая троица нигерийцев, которую остановила лишь оборона итальянцев на ЧМ-1994. Амокачи легко разобрался с обороной греков и блестяще пальнул в дальний угол ворот.

Золотой мальчик Майкл Оуэн тоже без проблем уничтожил оборону Аргентины. Вы только посмотрите на скорость принятия решений молодым англичанином.

Кто прошел дальше: Майкл Оуэн

Гениальная передача Дэйли Блинда и гол рыбкой летучего голландца Робина ван Перси в ворота действующих чемпионов мира. Этот гол наряду с мячом Хамеса тем летом крутили очень долго. В соперниках — гол-перфоратор с левой в исполнении Дарио Родригеса в ворота датчан на ЧМ-2002. Загляденье.

Голы ван Перси и Родригеса вы можете посмотреть

Кто прошел дальше: Робин ван Перси

Саид Аль-Овайран против Джованни ван Бронкхорста

Гол «арабского Марадоны» Саида в ворота бельгийцев на ЧМ-1994 не только вошел в список лучших голов столетия, но и занял в нем шестое место. Саида за этот гол носили на руках в Саудовской Аравии

А вот дальнобойный выстрел Джованни ван Бронкхорста в ворота уругвайцев стал блестящей кульминацией закрытия ЧМ-2010, в котором голландцы взяли третье место

Кто прошел дальше: Джованни ван Бронкхорст

Роналдиньо против Хареда Борхетти

Гол Роналдиньо за шиворот Дэвиду Симэну еще долго будет сниться англичанам в страшных снах. Такого исполнения не ожидал никто. Но на то Рони и волшебник.

На другой стороне ринга — гол через Паоло Мальдини в ворота Буффона, который свел с ума всю Мексику и чуть было не выкинул итальянцев из борьбы за Кубок мира. Автор шикарного голешника — Харед Борхетти.

Кто прошел дальше: Роналдиньо

Диего Марадона против Георги Хаджи

Хаджи всегда сравнивали с Диего, называя «карпатским Марадоной». Румын увидел, как колумбийский вратарь вышел из ворот и исполнил нечто невообразимое на ЧМ-2002. Такие голы запоминаются надолго. Ну а тут то, что многие ожидали увидеть: соло-гол Марадоны в его типичном стиле, ставит на колени оборону бельгийцев на ЧМ-1986.

Кто идет дальше: Марадона

Тим Кэйхилл против Нельино

Нестареющий Тим на ЧМ-2014 году снова дал о себе знать. Великолепная передача из глубины и гол в одно касание.

Бразилец Нелиньо сотворил мини-шедевр в матче за третье место на ЧМ-1978 против итальянцев. Такого не ожидал даже великолепный Дино Дзофф.

Кто прошел дальше: Тим Кэйхил

Пеле против Филиппа Лама

Мяч Лама в матче-открытии ЧМ-2006 против сборной Коста-Рики вынудил большинство людей вскочить со своих мест. Гениальная траектория и красивейший гол в исполнении крайнего защитника немцев.

Против него — магический момент в карьере легендарного Пеле. Гол в ворота шведов на ЧМ-1958 года упрочил имя Пеле на небосклоне величайших в истории футбола.

Кто прошел дальше: Пеле

Эстебан Камбьяссо против Дениса Бергкампа

После этого гола на ЧМ-2006 в исполнении аргентинца Камбьяссо романтики футбола получили наслаждение, а прагматики футбола не застали гол, так как переключили момент уже на девятой передаче. Кто сказал, что геометрия в футболе не придает красоту?

Денис Бергкамп не умел забивать некрасивые голы, мяч в ворота аргентинцев на ЧМ-1998 крутили весь Мундиаль.

Кто прошел дальше: Денис Бергкамп

Эдер Алейшо де Ассис против Жозимара

Гол Жозимара в ворота сборной Северной Ирландии по праву входит в число лучших голов в истории чемпионатов мира. Мяч Эдера Алейшо де Ассиса в ворота СССР тоже выдался на загляденье. Дерби двух бразильских пушек.

Кто прошел дальше: Эдер Алейшо де Ассис

Акробатический этюд в исполнении мексиканца Негрете получился просто волшебным. Скорость принятия решений на высочайшем уровне. Как награда — супергол в ворота сборной Болгарии на ЧМ-1986. Выстрел Макси Родригеса в ворота мексиканцев на ЧМ-2006 — тоже шедевр. Этот мяч в дополнительное время помог аргентинцам выйти в четвертьфинал.

Чудесный гол бразильского полузащитника Эдмилсона на групповой стадии ЧМ-2002 вызвал настоящий карнавал на корейско-японских трибунах. Красотой ему отвечает Диего Форлан, который со штрафного сокрушил ганского голкипера в 1/4 финала на ЧМ-2006.

Кто прошел дальше: Эдмилсон

Ловкость ног и никакого мошенничества. Если что, обращайтесь к шотландцу Арчи Геммилю, который отправил в буфет всю оборону голландцев на ЧМ-1976.

У него в соперниках — блестящий розыгрыш мяча от бразильских шоуменов в бутсах на ЧМ-1970. В роли завершителя номера — легендарный Луис Альберто.

Кто прошел дальше: Арчи Геммил

Мощнейший выстрел Сократеса на ЧМ-1982 года не смог вытащить даже лучший вратарь мира на тот момент — Ринат Дасаев . Здесь без шансов. Хвостик Роберто Баджо весь матч терзал чехословацких футболистов. Те ничего с ним не смогли сделать. В итоге, Баджо закатил гениальный гол на ЧМ-1990.

Кто прошел дальше: Сократес

Хамес Родригес против Джо Коула

Кто прошел дальше: Хамес Родригес

Кубильяс против ван Перси

Кто прошел дальше: Кубильяс

Оуэн против ван Бронкхорста

Кто прошел дальше: ван Бронкхорст

Роналдиньо против Кэйхила

Кто прошел дальше: Роналдиньо

Марадона против Бергкампа

Кто прошел дальше: Бергкамп

Эдер против Геммила

Кто прошел дальше: Эдер

Эдмилсон против Сократеса

Кто прошел дальше: Эдмилсон

Пеле против Негрете

Кто прошел дальше: Негрете

Четвертьфинал

Ван Бронкхорст против Роналдиньо

Кто прошел дальше: ван Бронкхорст

Бергкамп против Негрете

Кто прошел дальше: Негрете

Эдер против Эдмилсона

Кто прошел дальше: Эдер

Хамес Родригес против Кубильяса

Кто прошел дальше: Хамес Родригес

Полуфинал

Ван Бронкхорст против Эдера

Кто прошел дальше: Эдер

Негрете против Хамес Родригеса

Кто прошел дальше: Негрете

Финал

Негрете против Эдера

Победитель: Негрете