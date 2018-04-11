Баста опроверг информацию о потере «Газгольдера»

Рэпер Баста ( Василий Вакуленко ) опроверг информацию о том, что бывшие компаньоны отсудили у него права на бренд «Газгольдер». В своем «Твиттере» музыкант назвал недругов, распространяющих подобные слухи, «грустными идиотами».

Хочу обрадовать друзей и огорчить врагов. «Забрать» Газгольдер невозможно. Это утка которую запустили два грустных идиота.)))))))

— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 10 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Денис Крючков и Юрий Булавинов подали в суд на своих бывших партнеров по «Газгольдеру», Василия Вакуленко и Евгения Антимония. Все они были совладельцами компаний «Газгольдер» и «Газгольдер-рекорд», которым принадлежало несколько товарных знаков. Согласно распространившихся в СМИ сведениям, в начале апреля Крючков и Булавинов отсудили права на «Газгольдер» и «Газгольдер-рекорд» у Басты.

Позже Вакуленко опубликовал более подробное объяснение ситуации у себя в «Инстаграме».

Я очень польщен тем, что события, связанные со мной, вызывают такую реакцию общественности. Давайте внесем ясность. Творческое объединение «Газгольдер» дает всем людям, работающим здесь у нас, возможность проявить свои таланты, стать частью компании. Относительно людей, с которыми был связан суд, закончившийся 3 года назад. Юрий Булавинов — это мой друг детства, который приехал со мной из Ростова. В процессе совместной работы Юра стал участником проекта «Газгольдер». Денис Крючков — простой талантливый художник из Рязани , которому посчастливилось оказаться здесь, в «Газгольдере». В какой-то момент Денис и Юрий реализовали свои профессиональные амбиции и планы и их сотрудничество с «Газгольдером» подошло к логичному концу. На данный момент ребята сохранили свои позиции как акционеры компании. После ухода ребят из компании, «Газгольдер» набрал мощности, укрепил свои позиции как лидер на российском музыкальном рынке и как крупный игрок в мире, стал более успешным лейблом и с коммерческой стороны и с точки зрения рейтингов. Вся официальная информация о компании находится в открытом доступе. Ее можно посмотреть в Едином государственном реестре юридических лиц. Очевидно, что каким-то силам сейчас выгодно выдавать желаемое за действительное, постоянно актуализируя этот вопрос с судом. Мы хотим обрадовать наших друзей и огорчить недоброжелателей — с момента создания нашей компании, которой в этом году исполняется 13 лет, все осталось стабильным. Мы продолжаем идти вперед. Всем Газ!

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 10 Апр 2018 в 3:15 PDT "Я очень польщен тем, что события, связанные со мной, вызывают такую реакцию общественности. Давайте внесем ясность. Творческое объединение «Газгольдер» дает всем людям, работающим здесь у нас, возможность проявить свои таланты, стать частью компании", — отметил Баста.

"Очевидно, что каким-то силам сейчас выгодно выдавать желаемое за действительное, постоянно актуализируя этот вопрос с судом. Мы хотим обрадовать наших друзей и огорчить недоброжелателей — с момента создания нашей компании, которой в этом году исполняется 13 лет, все осталось стабильным. Мы продолжаем идти вперед. Всем Газ!", — добавил рэпер.

По словам пресс-секретаря «Газгольдера» Натальи Мостаковой, в настоящий момент Баста является соучредителем компании и законным владельцем товарного знака объединения.

"Ничего не поменялось. А ресурс [запустивший информацию о суде] и того, кто за ним, я бы поставила под сомнение", — приводит слова Мостаковой The Flow.