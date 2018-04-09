Какой была жена Хрущева Нина Кухарчук

В годы сталинского правления жители западных стран привыкли к зияющему рядом с вождем СССР пустому месту — генералиссимус даже до гибели жены появлялся на людях один. С приходом к власти Никиты Хрущева ситуация кардинально изменилась. Его жена Нина Петровна Кухарчук не только активно участвовала в партийной работе, но и сопровождала мужа в заграничных поездках. Фактически она создала прецедент существования в СССР полноправной первой леди. Лишь Раиса Горбачева много позже сумела перенять это качество.

Юные годы

Нина Кухарчук провела детство на территории Люблинского воеводства современной Польши — в то время область входила в Российскую империю. Родители-крестьяне воспитывали пятерых детей, родившаяся в 1900 году Нина была средней. Семья жила в бедном селе Василев — женщины работали у помещика на посадке и сборке свеклы за 10 копеек в день, мужчины заготавливали сено за 20-30 копеек.

С ранних лет Нина собирала крапиву, а потом огромным ножом крошила ее на корм свиньям, выращиваемым к зиме. Лезвие то и дело соскальзывало — на всю жизнь у девочки сохранился заметный шрам на руке.

Нина окончила в деревенской школе три класса. Преподаватель горячо убеждал Петра Кухарчука в больших способностях девочки и необходимости продолжить образование. Когда Нине исполнилось 12 лет, отец отвез ее к своему брату в Люблин. Дядя устроил девочку в прогимназию с четырехлетним обучением.

Первая мировая война и революция

Нина Кухарчук успела перейти во второй класс прогимназии, когда разгорелась Первая мировая война. Спасая дочь и сына от австрийских солдат, мать собрала самое необходимое, и они, взяв с собой только узелки, отправились в путь. На одной из небольших станций случайно встретили отца Нины, служившего во вспомогательных частях. Тот упросил командование взять жену на работу как кухарку. Дети путешествовали с обозом. Командир части, в которой служил Петр Кухарчук, воспользовался затишьем между боями и отправил Нину в Киев с письмом к епископу Евлогию. Тот помог Нине устроиться «на казенный» счет в холмское Мариинское женское училище, вывезенное в Одессу. Там обычно учились дочери чиновников и духовенства — крестьянку бы ни за что не приняли. Девушке помогли военная неразбериха и заступничество епископа Евлогия. Кухарчук закончила 8 классов, а в 1919 году осталась работать секретарем училища. В ее распоряжении не было даже пишущей машинки — приходилось от руки снимать копии с документов, оформлять аттестаты выпускницам.

Начало карьеры

В 1920 году Нина Кухарчук вступила в ВКП (б). Летом того же года по мобилизации коммунистов ее послали на фронт в Польшу. Кухарчук хорошо знала украинский, поэтому ей поручили агитацию за советскую власть по сёлам. Вскоре Нина Петровна заведовала в ЦК Компартии Западной Украины отделом по работе с женщинами, ее откомандировали в Москву проходить шестимесячные курсы в Коммунистическом университете имени Свердлова, а затем — в Донецкую область преподавать в партшколе. Нина едва выжила после сыпного тифа, свирепствовавшего в то время. К осени 1922 года ее направили преподавать политэкономию в окружную партшколу Юзовки.

Встреча с будущим мужем

Овдовевший в 1918 году Никита Сергеевич учился на рабфаке. Его дети от первого брака Юлия и Леонид жили с бабушкой и дедом на руднике Рутченковка. Нина Петровна и Хрущев быстро понравились друг другу, сошлись и сыграли в 1924 году свадьбу. Молодожены работали вместе. К концу 1926 года Хрущев перешел в окружной комитет партии, а его жену пригласили на учебу в московскую Коммунистическую академию им. Крупской. Закончив образование, она переехала в Киев преподавать на украинском политэкономию западноукраинским подпольщикам. Туда же переехал Хрущев. Первая общая дочка — Надя — не выжила. В 1929 году родилась Рада. Вскоре Никита Сергеевич отправился учиться в московскую Промышленную академию. Нина Петровна воспитывала сына и дочку мужа от первого брака как своих. Супруги с тремя детьми жили в общежитии. Впоследствии им выделили четырехкомнатное жилье в знаменитом Доме на набережной. Туда же перебрались и родители Хрущева. В 1935 году родился сын Сергей, через два года — младшая дочь Елена. С 1938 года Нина Кухарчук вернулась к общественной работе и уже не оставляла ее. Хрущева назначили на должность первого секретаря ЦК КП (б) Украины , и семья переехала в Киев.

Великая Отечественная и послевоенный период

В войну Нина Петровна с детьми эвакуировалась в Куйбышев . Там она продолжила самообразование — окончила курсы английского языка. Также она свободно говорила на украинском, польском, французском. В боях погиб Леонид, старший сын Никиты Сергеевича, после чего Хрущевы удочерили его дочь Юлию. После назначения Хрущева на должность Первого секретаря ЦК КПСС Нина Петровна официально стала первой леди. Воодушевленные происходившими в СССР переменами жители стран Запада приветствовали ее появление на людях восторженными комментариями. Ее называли русской матушкой, бабушкой, доброй и милой женщиной. Прессу восхищали владение английским, умение с достоинством вести себя на публике. В наши дни в Интернете регулярно размещают фотографию, на которой Нина Хрущева запечатлена вместе с Жаклин Кеннеди . Как правило, акцент в таких публикациях делается на простоватую внешность советской первой леди по сравнению с элегантностью американки. Злоязычные читатели забывают, что Нина Петровна старше Жаклин на 29 лет, перенесла тяготы бедного крестьянского детства, лишения двух войн, вырастила пятерых детей.

Кремлевская жена

Сотрудник охраны Хрущева полковник Кузовлев рассказывал: «Нина Петровна была очень строгой, экономной женщиной. Сотрудники обслуги и даже дети не страшились ее мужа, но трепетали перед нею. Молчаливая, но предельно требовательная — охрана, повара и водители прозвали ее „Коробочка“. Будучи намного образованнее супруга, Нина Петровна нередко оказывала влияние на решения Хрущева. Она отказалась переезжать в Кремль — вскоре Кремлевский комплекс был открыт для посещения. Жена Будённого вспоминала: „В 50-е годы против Семена Михайловича выдвинули несправедливое обвинение. Случайно встретив в поликлинике Нину Петровну, я высказалась ей. Она пригласила меня домой, где я резко повторила свои слова при Хрущеве. Вскоре с Семена Михайловича сняли обвинение“. Во время посещения Хрущевыми США Рокфеллер удивлялся, насколько хорошо Нина Петровна понимает экономические проблемы. Именно она убедила супруга взять на вооружение сельскохозяйственный опыт Соединенных Штатов. Нина Петровна даже в сталинское время, невзирая на риск, продолжала общаться с родственниками репрессированных коммунистов. Регулярно контактируя с деятелями культуры Украинской ССР, она убеждала супруга обратить внимание на нужды сферы искусств.

Отставка мужа