«Пензхиммаш» теряет прибыль. Почему некогда сильное промпредприятие оказалось на грани выживания

В рост не пошли

Ушедший год принес ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» («Пензхиммаш») значительное снижение финансовых показателей. Предприятие, которое в свое время называли градообразующим, зафиксировало в годовом бухгалтерском отчете 350 млн рублей чистого убытка, тогда как годом ранее в той же графе значилась прибыль почти в 1 млрд рублей (923,3 млн рублей — прим. ред.). Выручка упала с 2,5 млрд до 1,8 млрд рублей. В принципе, это не самый серьезный провал за последние несколько лет, были ситуации и хуже: к примеру, 2014 год компания закончила с «минусовым» результатом в 899 млн рублей, следующий 2015 год — 661 млн рублей чистого убытка. Однако в этот раз пугает тот факт, что у «Пензхиммаша» ненадолго появлялась надежда на то, что положение улучшится, и предприятие пойдет в рост. Но она оказалась призраком.

Падение финансовых показателей завода химического машиностроения, скорее всего, связано с введенной летом прошлого года процедурой наблюдения, инициированной московским ООО «НПК „Кедр-89“. Согласно материалам на сайте арбитражного суда, „Пензхиммаш“ задолжал „Кедру-89“ чуть более 2 млн рублей по договору займа, заключенному в июне 2016 года.

Впрочем, уже тогда заговорили о том, что сама процедура банкротства выглядит весьма сомнительно. Дело в том, что генеральный директор „Кедра-89“ Роберт Шахраманян входит в состав наблюдательного совета пензенского предприятия, там же состоит и Анастасия Путинцева, возглавлявшая ООО в 2005-2007 годах. В НПК „Кедр-89“ работал и действующий директор „Пензхиммаша“ Денис Третьяков . На сегодняшний день единственным учредителем НПК „Кедр-89“ является офшор „Стронг Бонд Консалтанс Лтд“, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

В прошлом году один из кредиторов, ОАО „Беларуськалий“ обратил на это внимание, заявив, что банкротство пензенского производителя крупнотоннажного оборудования для нефтегазовой добычи, химической, металлургической и пищевой промышленности банкротят намеренно.

Впрочем, сейчас сомнений в том, что дела „Пензхиммаша“ оставляют желать лучшего, практически нет. В реестре кредиторов значатся уже 10 компаний, сумма требований которых составляет более 2,5 млрд рублей. Среди кредиторов два офшора: Company Aqitar holding limited и Cortosis holding limited, а также „дочка“ „Пензхиммаша“ АО „Пензенский завод нестандартного оборудования“. Ситуацию усугубляют проигранные споры с ЗАО „Пензенский кузнечно-прессовый завод“ и периодически заявляющееся с исками в размере от 2 млн до 6 млн рублей украинское ООО „Сумское производственное предприятие „Нефтехиммонтаж“.

Местные власти в этой ситуации ведут себя более чем сдержанно. Ни со стороны губернатора региона Ивана Белозерцева , ни профильных министров не прозвучало ни одного заявления о необходимости поддержать или хотя бы проконтролировать то, что происходит с налогоплательщиком.

Год назад на предприятии с визитом побывал депутат законодательного собрания Пензенской области Иван Фирюлин . Он заявил, что, несмотря на кризис, предприятие „успешно развивается“. В прошлом году глава региона похвалился, что за счет в том числе „Пензхиммаша“ в Пензенской области на 43% вырос показатель по производству машин и оборудования. В одном из интервью, говоря о проблемах на промышленном гиганте, Белозерцев ограничился фразой, что ситуация лежит в судебной плоскости. „Белорусские партнеры предъявили нашему предприятию претензии, мы предъявили им в десятикратном размере и имеем на то основания“, — сказал он.

Насолили

Речь идет об упомянутом выше ОАО „Беларуськалий“ из белорусского Солигорска . Компания занимается добычей калийных солей. В 2010 году белорусская компания заключила с „Пензхиммашем“ договор на поставку двух шнековых мешалок с обезвоживающим элеватором на сумму 120 млн российских рублей каждая. В течение года — с января 2011 по февраль 2012 года оборудование было поставлено, еще через год смонтировано. Лишь тогда выяснилось, что отдельные части агрегатов выполнены с дефектами и мешалки непригодны к использованию. „Беларуськалий“ решило расторгнуть контракт в одностороннем порядке. „Пензхиммаш“ пытался оспорить это в российским арбитраже, однако проиграл дело. В январе 2017 года экономический суд Минской области взыскал с пензенского предприятия 120 млн рублей по одному агрегату, в октябре— по второму. Кроме того, в августе прошлого года тот же суд обязал „Пензхиммаш“ отремонтировать одну из мешалок на сумму порядка 77 млн российских рублей.

На белорусском предприятии считают, что попытка обанкротить завод связана с нежеланием расплачиваться по долгам. Якобы, создав искусственную задолженность перед аффилированными компаниями, должник выведет все средства на них, а долг перед белорусским партнером будет ликвидирован.

Пензенская компания факт долга перед „Беларуськалием“ признает, хотя и отмечает, что не может его выплатить в полном объеме из-за финансовых затруднений. Кроме того, уже в пензенском арбитраже рассматривается дело в отношении белорусских партнеров: российская компания взыскивает с „Беларуськалия“ 320 млн рублей за пользование чужим имуществом. „Пензхиммаш“ недоволен тем, что потребитель, разорвав контракт и требуя вернуть потраченные на покупку дорогостоящего оборудования деньги, уже пять лет им пользуется. Дело рассматривается уже почти год и решение по нему пока не вынесено.

Тем временем, время идет и, поскольку вероятность банкротства „Пензхиммаша“ все ближе, шансы вернуть средства за мешалку у белорусской компании тают.

“Таково реальное положение дел»

ОАО «Пензхиммаш» — один из крупнейших поставщиков крупнотоннажного оборудования для нефтегазовой добычи, химической, металлургической и пищевой промышленности в России . Компания занимает в своей нише 5% рынка. Номинальным держателем 100 % акций ОАО является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» , а бенефициаром — столичный бизнесмен Игорь Бушин, который владеет еще десятком схожих производств по всей стране.

Общая площадь производственных корпусов предприятия составляет 140 тыс. кв. метров. Именно они сейчас являются предметом интереса пензенских коммерсантов. В прошлом году бывший заместитель министра промышленности Пензенской области Михаил Антонов говорил, что правительство не может вмешиваться в коммерческую деятельность частного предприятия и его больше интересует сохранение рабочих мест и промышленного производства на площадке «Пензхиммаша» в целом.

«По нашей информации, там располагаются более 10 предприятий с общей численностью работников более 1,5 тыс. человек, с суммарными объемами производства и отгруженной продукции не меньше тех объемов, которые были в течение нескольких последних лет у «Пензхиммаша». За последние 5-7 лет образовалось очень много малых предприятий, подобных «Химмашу», по нашим оценкам это порядка 10-15 компаний, которые часть заказов «Химмаша» перераспределили между собой. Таково реальное положение дел в экономике», — отмечал Антонов

Согласно kartoteka.ru, по адресу Пенза, улица Германа Титова, 5 (адрес завода «Пензхиммаш») зарегистрировано не менее 70 юридических лиц: строительные компании, торговля пищевыми продуктами, производство оборудования для кондиционирования воздуха, торговля лесоматериалами и сантехникой, семенами, табаком и даже риелторские компании. В том числе ОАО «Пензхиммаш плюс», 90% которого владеет ОАО «Пензхиммаш». Компания занимается производством машин и оборудования общего назначения. Общество работает прибыльно с выручкой в 131,6 млн рублей. В 2016 году один из производственных корпусов был выставлен на продажу за 300 млн рублей.

Депутат законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев пояснил «ФедералПресс» , что сейчас на территории «Пензхиммаша» действительно полноценно функционирует множество предприятий, часть который работает по тому же профилю, по которому ранее работал промышленный гигант. «В сложившейся ситуации, на мой взгляд, виноват собственник, который нещадно эксплуатировал завод и, насколько мне известно, выводил из него средства. В такой ситуации государству в лице правительства области вряд ли разумно помогать предприятию. Тем более, что, как правило, предполагает финансовые вложения. А в поиске заказов частник гораздо эффективнее», — считает депутат областного парламента.

Связаться с бенефициаром компании Игорем Бушиным «ФедералПресс» не удалось. В ООО «Депозитарные и корпоративные технологии на запрос также не ответили.

Фото: 1pnz.ru, phimmash.ru