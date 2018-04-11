«Корпорация развития» представила свой проект в Липецке

АО «Корпорация развития Орловской области» приняла участие в деловой миссии « Липецк : промышленность и инновации — 2018», сообщает пресс-служба облправительства.

Мероприятие, на котором были рассмотрены вопросы изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров, прошло на территории Особой экономической зоны «Липецк».

Орловскую область представляли заместитель руководителя департамента промышленности и торговли региона Анатолий Новиков и генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Ольга Бочмаго.

Два дня участники промышленных кластеров из более чем 10 российских регионов презентовали совместные проекты в сфере импортозамещения и отвечали на вопросы комиссии, состоящей из представителей Минпромторга Высшей Школы Экономики , отраслевых ассоциаций и институтов развития.

Также участники деловой миссии познакомились с историей развития особой экономической зоны и спецификой работы ключевых резидентов. Кроме того, они приняли участие в пленарной сессии, посвященной обсуждению инструментов стимулирования производительности труда в российской промышленности.