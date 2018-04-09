Ещё
За «РусАл» ответит «Боинг»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За «РусАл» ответит «Боинг» 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Отложенная реакция рынков на объявленные в минувшую пятницу новые антироссийские санкции США оказалась весьма болезненной: обвал на бирже, взлет курсов основных валют по отношению к рублю, заявления о возможных дефолтах. Курс доллара превысил отметку в 60 рублей, курс евро — 74 рубля. Индексы Мосбиржи и РТС упали в среднем процентов на десять. В лидерах падения — компании, против которых введены санкции или же связанные с подпавшими под санкции бизнесменами. Хуже других — ситуация с «РусАлом». Акции компании Олега Дерипаски на бирже в Гонконге рухнули на 40 процентов. В заявлении «РусАла» говорится, что его включение в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам.
Помочь подпавшим под санкции США российским компаниям распорядился глава правительства Дмитрий Медведев. А заодно — проработать вопрос об эффективных ответных мерах.
«Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — сказал премьер.
Ответные меры должны быть не менее болезненными — уверенность в этом высказал в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Он полагает, что недостаточно решительные действия и привели к этому кризису:
«Я считаю, что кризис спровоцирован в значительной мере чрезмерно осмотрительной реакцией властей на уже имевшиеся санкции. В этой ситуации наиболее разумным является нанести ответные, очень серьезные и ощутимые, а самое главное — демонстративные удары по США. Ну, например, выставить Microsoft из всех государственных и негосударственных учреждений. Ну, с рынка тоже убрать: никаких компьютеров с предустановленным Windows. Допустить копирование любой американской информации в России и считать его законным. Третье. Патентное право: отказаться от признания иностранных патентов. У вас американский патент? Считайте, у вас его нет в России. А что делают американские самолеты Boeing на российских внутренних линиях? Что они там вообще делают?!», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, обвал на российском рынке акций — следствие не только новых санкций, но еще и обострения в Сирии. И это может подлить еще больше масла в огонь начинающегося кризиса. Вашингтон обвинил войска Башара Асада в химической атаке на город Дума. Была атака, не было ли ее, но вкупе с возложенной на Россию ответственностью за поддержку сирийского режима этого более чем достаточно для новой порции санкций, отмечает «Интерфакс».
Всеволод Нерознак
Национальная Служба Новостей: последние новости
Компания Дерипаски заявила о возможном дефолте из-за санкций Строительство Крымского моста идет с опережением Для Тулеева освободили место в Совете народных депутатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением346
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше997
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение