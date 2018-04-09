За «РусАл» ответит «Боинг»

Отложенная реакция рынков на объявленные в минувшую пятницу новые антироссийские санкции США оказалась весьма болезненной: обвал на бирже, взлет курсов основных валют по отношению к рублю, заявления о возможных дефолтах. Курс доллара превысил отметку в 60 рублей, курс евро — 74 рубля. Индексы Мосбиржи и РТС упали в среднем процентов на десять. В лидерах падения — компании, против которых введены санкции или же связанные с подпавшими под санкции бизнесменами. Хуже других — ситуация с «РусАлом» . Акции компании Олега Дерипаски на бирже в Гонконге рухнули на 40 процентов. В заявлении «РусАла» говорится, что его включение в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам.

Помочь подпавшим под санкции США российским компаниям распорядился глава правительства Дмитрий Медведев . А заодно — проработать вопрос об эффективных ответных мерах.

«Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — сказал премьер.

Ответные меры должны быть не менее болезненными — уверенность в этом высказал в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов . Он полагает, что недостаточно решительные действия и привели к этому кризису:

«Я считаю, что кризис спровоцирован в значительной мере чрезмерно осмотрительной реакцией властей на уже имевшиеся санкции. В этой ситуации наиболее разумным является нанести ответные, очень серьезные и ощутимые, а самое главное — демонстративные удары по США. Ну, например, выставить Microsoft из всех государственных и негосударственных учреждений. Ну, с рынка тоже убрать: никаких компьютеров с предустановленным Windows. Допустить копирование любой американской информации в России и считать его законным. Третье. Патентное право: отказаться от признания иностранных патентов. У вас американский патент? Считайте, у вас его нет в России. А что делают американские самолеты Boeing на российских внутренних линиях? Что они там вообще делают?!», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, обвал на российском рынке акций — следствие не только новых санкций, но еще и обострения в Сирии . И это может подлить еще больше масла в огонь начинающегося кризиса. Вашингтон обвинил войска Башара Асада в химической атаке на город Дума . Была атака, не было ли ее, но вкупе с возложенной на Россию ответственностью за поддержку сирийского режима этого более чем достаточно для новой порции санкций, отмечает «Интерфакс»

Всеволод Нерознак