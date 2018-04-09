Смелости покорились горные вершины и Север

Первокурсник Российского государственного университета физкультуры Андрей Зеленов совершил необычное путешествие — преодолел на снегоходе 600 километров.

Молодой человек уже десять лет передвигается на инвалидной коляске, но это не мешает ему воплощать в жизнь самые смелые мечты. Одна из них — путешествие по Кольскому полуострову от Кандалакши через Белое море до Хибин.

— Мне всегда нравилось путешествовать, но не в банальном смысле, что называется, на всем готовом. Меня привлекает экстрим, приключения. А кроме того, для меня в определенном смысле важно испытать себя, проверить свои возможности, — рассказал «ВМ» Андрей Зеленов.

И суровый северный край подготовил для группы, в составе которой путешествовал московский студент, немало испытаний. Взять хотя бы буран, когда снежная буря останавливала не только людей, но и технику.

— При подъеме на хребет Кейвы я упал. Пришлось немного отдохнуть в снегу. Хребет встретил нас льдом и снегом в лицо, — рассказал Андрей Зеленов.

Хотя, по его признанию, все эти сложности нивелировались теплым, радушным отношением людей. Мурманчане с удовольствием предоставляли ночлег путешественникам. А в одном из многочисленных поселков Мурманской области им пришлось ночевать в доме, где на столе лежала шкура медведя, да и сам ужин был необычным и колоритным для москвичей — оленина и северные ягоды. В путешествии экстремалы встретили китайцев, которые тоже оказались не чужды поиску приключений.

— Они приезжают смотреть северное сияние, — пояснил Зеленов. — Верят, что если его увидишь, будешь счастлив всю жизнь.

И действительно, северное сияние — зрелище, которое покорит своей красотой любого. Поэтому и неудивительно, что природное явление притягивает к себе туристов — им можно любоваться часами.

На самом же Кольском полуострове Андрею Зеленову и его товарищам встречались населенные пункты с интересными названиями. Например, село Кашкаранцы. Такое название возникло предположительно от того, что примерно сотню лет назад, когда дети ходили в школу, мамы клали им с собой завтрак — кашу в глиняных горшочках. Поэтому одноклассники из других селений называли их кашкаранцами. (В действительности же, по версии этнографов и краеведов, название села имеет финно-угорское происхождение. — «ВМ») А само же увлечение Зеленова экстримом началось не на севере, а на юге восемь лет назад. В Крыму , где в горах он осваивал управление квадроциклом. Молодой человек признается — сначала было очень сложно, ведь он не мог даже самого элементарного — «оседлать» транспортное средство в одиночку.

— Сначала я предпринимал короткие поездки — всего на несколько часов, а уже набравшись опыта, поехал на восемь дней на Кольский полуостров. Тогда мы прошли от Мурманска до самой северной точки европейской части России — мыса Немецкий, — поделился Андрей Зеленов. — Честно говоря, некоторые члены нашей группы тогда совершенно искренне думали, что я сойду с дистанции. Но я преодолел весь непростой путь.

Планы у москвича — грандиозные. Молодой человек продолжит и дальше испытывать себя на прочность — он планирует покорить Эльбрус, причем максимально без посторонней помощи.

— Уникальность этой экспедиции будет состоять в том, чтобы покорить сразу две вершины — Восточную и Западную. Их еще называют Крест Эльбруса, — делится планами путешественник. — Насколько я знаю, люди с ограниченными возможностями не совершали восхождения на два пика во время одной экспедиции. У меня есть возможность стать первопроходцем. Посмотрим, покорится ли мне самая высокая горная вершина России.

Также Зеленов хочет освоить каяк — гребную лодку, чтобы полностью пройти одну из крупных российских рек от истока до устья. Поэтому впереди — долгая, серьезная подготовка, чтобы выдержать все непростые испытания.

Но самой заветной мечтой студента является Арктика.

Андрея Зеленова манит Север — бескрайние снежные просторы, чистота, редкая, но оттого и более изящная природа: карликовые березки, мох, северные ягоды, иванчай. А зимой — только снежная гладь, которая кажется бесконечной, безбрежной.

Романтика, приключения, покорения, преодоления — все это слагаемые отличного, интересного путешествия. Покой ему даже и не снится. Зачем запираться в четырех стенах, если есть целый интересный мир? И физический недуг — отнюдь не препятствие, а все ограничения исключительно в голове у каждого, считает Андрей.

СПРАВКА

Первый в мире незрячий скалолаз Эрик Вайхенмайер достиг Эвереста. Кроме этой вершины Вайхенмайер покорил семерку самых высоких горных пиков мира, включая Килиманджаро, Пик Исмоила Сомони и Эльбрус. Также он единственный в мире незрячий, спустившийся на каяке по Гранд-Каньону — отрезку длиной в 363 километра, включающему в себя речные пороги четвертого класса сложности.