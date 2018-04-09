Конституционный суд разъяснил порядок применения своих решений

Дело об исках жителей Кемеровской области к местному отделению фонда социального страхования, а также инвалида Лидии Смирновой из Вологодской области КС РФ рассматривал в октябре прошлого года. Оспаривалась статья 392 ГПК РФ «Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам)», которая признает таким основанием определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда РФ или Пленума ВС РФ практики применения правовой нормы.

Все заявители выиграли свои процессы в суде первой инстанции, однако затем эти решения были отменены на основании решения коллегии ВС РФ, которая вынесла прямо противоположные решения по аналогичным делам.

КС РФ тогда признал, что коллегия ВС не последняя инстанция, поэтому отменять решения, основываясь на ее мнении, нельзя. Кроме того, признавая саму возможность пересмотра судебных решений, КС указывал на недопустимость придания обратной силы толкованию норм, ухудшающему положение слабой стороны. Во взаимоотношениях с государством такой слабой стороной всегда признается гражданин.

На основании этого решения кемеровчане подали заявления о пересмотре своих судебных решений, но получили отказ. Суд пришел к выводу, что «судебные постановления, которыми дело не разрешается по существу, могут быть пересмотрены лишь в том случае, если они исключают возможность дальнейшего движения дела». Заявители снова потребовали разъяснений от Конституционного суда, и те были даны.

КС РФ указал, что суды общей юрисдикции или же арбитражные суды не вправе не исполнять его решения

— Постановление КС РФ, которым в результате выявления конституционно-правового смысла правовой нормы устраняется ее действие в неконституционном истолковании, обладает обратной силой в отношении дел заявителей, обратившихся в КС РФ, — прямо указал КС. — Дела этих заявителей во всяком случае подлежат пересмотру.

КС указал, что суды общей юрисдикции или арбитражные не вправе не исполнять решение КС, в котором было прямо указано, что решения по делам заявителей «вынесенные на основании пункта 5 части четвертой статьи 392 ГПК РФ в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке».