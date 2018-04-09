«Все непросто». Черный понедельник для «Русала»

Акции российских компаний, включая российские голубые фишки, рухнули. Больше всех пострадали компании Олега Дерипаски . Так рынки отреагировали на заявление компании о возможности технического дефолта, а также — на общую напряженность из-за Сирии

После заявления о возможности техдефолта акции компании в Гонконге рухнули в два раза. На московской площадке примерно такой же результат. В Лондоне бумаги «Русала» больше не торгуются для американских инвесторов. Минфин США обязал их до 7 мая продать акции попавших под санкции компаний. А их американские партнеры должны до 5 июня свернуть все контракты.

О запрете операций в долларах речи не идет. Но аналитики Райффайзенбанка прогнозируют: санкции, скорее всего, приведут к прекращению долларовых расчетов с «Русалом». Соответственно, компания не сможет рассчитаться с держателями ее евроблигаций. Это и есть технический дефолт. Но это далеко не все.

Bloomberg пишет, что пять международных трейдеров могут прекратить покупать алюминий у «Русала». Сделать это компаниям посоветовали банки и юристы. Поэтому «Русал» не лукавил, когда написал в Facebook: «У нас все непросто». Ждать ли цепочки дефолтов других российских компаний? И как с российским бизнесом будут строить отношения иностранцы?

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «Я думаю, что запретов на торговлю в иностранной валюте вряд ли можно ждать, но все видят настороженное отношение западного рынка к российским эмитентам, к российским клиентам. Это абсолютно на весь спектр клиентов распространяется, и какие решения в этой связи они будут принимать, трудно сказать, но мы видим, что европейские и азиатские участники рынка очень серьезно обращают внимание на то, какие решения принимают американские власти».

Паника на рынках и реакция партнеров — это первая реакция. Возможно, уже завтра все успокоятся и будут трезво принимать решения. Тот же Райффайзен напоминает, что 18% поставок «Русала» — это американский рынок, а почти половина — европейский. Еще один важнейший вопрос: введут ли аналогичные санкции европейцы? Есть опыт работы с НОВАТЭК . Компания, как и ее владельцы Леонид Михельсон Геннадий Тимченко , — под американскими санкциями. Но Европа против производителя газа ничего не вводила. И НОВАТЭК продает свой СПГ европейцам, которые потом перепродают топливо американцам. Причем, один из акционеров российской компании и ее ямальского проекта — французская Total

Один из акционеров «Русала» — швейцарский нефтетрейдер Glencore. И ему сейчас предстоит непростой выбор. Возможно, если Европа не станет следовать за американцами, то у «Русала» все будет не критично. В конце концов, «Русал» — это около 6% мирового производства алюминия. Трудно найти область, где не используется этот металл: от самолетов до пивных банок.

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «Русал» — не просто крупнейшая алюминиевая компания в мире, и отказаться от ее продукта миру тоже непросто. Просто нет такой замены в достаточном количестве, поэтому, так или иначе, «Русал» с санкциями или без санкций, но будет присутствовать на американском рынке. Соответственно, в конечно счете деньги будут приходить за тот алюминий, который производится на территории России ».

У «Русала» большой долг — около 7,5 млрд долларов на конец прошлого года. У компании есть синдицированные кредиты, в том числе и западных банков. Вероятно, эти деньги потребуется срочно вернуть. Но основной кредитор алюминиевой компании — Сбербанк . Кстати, его акции в понедельник тоже рухнули. Есть мнение, что это как раз связано с кредитом компании Дерипаски. Впрочем, упали все российские голубые фишки. США не впервые вводят санкции против российских публичных компаний. Но сейчас ситуация гораздо хуже, чем четыре года назад. Власти России уже пообещали помощь всем, кто попал под новые санкции. Тот же «Русал», вероятно, сможет перекредитоваться дома, говорит председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин

Олег Вьюгин председатель совета директоров компании «Сафмар» «Какая-то реструктуризация долгов в госбанках, которые есть, может быть и полезной. Вообще, реструктуризация долгов, если о ней говорить, это не что-то из ряда вон выходящее, это коммерческая сделка, связанная с изменившимися условиями. Она выгодна, как правило, и для банков, и для компаний с точки зрения сохранения кэш-потоков, бизнеса и так далее. Так что я бы это негативно не воспринимал».

В шведском предприятии «Русала» заявили, что пока остается только ждать, и добавили: главное, чтобы ЕС не завел таких же «черных списков». «Ренова» Виктора Вексельберга снижает долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer. После этого доля «Реновы» будет ниже контрольной. Вот только расчет с российской компанией произойдет тогда, когда швейцарцы поймут, что для них нет санкционных рисков.

В «Русале», по данным Bloomberg, просят партнеров пока не перечислять деньги за поставки металла, видимо, чтобы американцы не заблокировали средства. Все на нервах и все ждут продолжения.