Эксперты: «Мы можем увидеть доллар по 66 рублей и евро по 78»

Курс российской валюты на биржевых торгах падает вследствие распродажи рублевых активов. Эксперты считают, что в течение этой недели ослабление рубля продолжится.

«Идет вывод активов с российского фондового рынка. Понятно, что это реакция на санкции, это сокращение лимитов на Россию . Во время такой неопределенности инвесторы предпочитают постоять в стороне и понаблюдать, чем это все закончится. Пока что вопросов больше, чем ответов и совершенно непонятно, как эта история будет развиваться. Есть риск новых санкций, есть риск обострения российско-американского противостояния, геополитические риски. Думаю, мы увидим в диапазоне 62—63 рублей за доллар достаточно скоро. Если конфликт будет нарастать, то, думаю, что взлетит и до 66 рублей за доллар», — считает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов

По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова , в понедельник на рынке доминировали спекулятивные сделки и до конца недели произойдет возвращение рубля в привычный диапазон.

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«Надо отдавать себе отчет, что произошедшее сегодня по большому счету ни коим образом не говорит ни о слабости российской валюты, ни о снижении инвестиционной привлекательности российских бумаг. США достаточно удачно разыграли политическую карту по самым что ни наесть экономическим причинам. Включение «Русала» в санкционный список после введения ограничений на поставку алюминия из КНР вряд ли можно назвать случайным совпадением. Собственно, сегодняшняя распродажа действительно стала ощутимым ударом по рынку, в том числе и по валютному, однако стоит еще раз подчеркнуть, что на протяжении всего дня на рынке доминировали спекулятивные сделки», — сказал Антонов.

Он считает, что до конца недели произойдет отскок по парам евро/рубль и доллар/рубль к привычному диапазону. «Так же хотелось бы отметить, что с конца IV квартала прошлого года ЦБ Минфин реализуют программы интервенций, выходя на рынок с большим предложением рублевой ликвидности, так что и без влияния санкционного фактора курс рубля был существенно ниже рыночного. В случае усиления нисходящего вектора по рублю, думаю, что регулятор и Казначейство смогут ограничить свое присутствие на валютном рынке, дав нацвалюте возможность укрепиться», — указал Антонов.

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С ним не согласен заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин . Он считает, что инвесторы покидают российский рынок.

«Динамика связана с тем, что нерезиденты продают российские активы на фоне санкций и дальнейшего ухудшения отношений с Западом. Эти меры — еще не последние, поэтому мы можем увидеть распродажи российской валюты и дальше, до уровня 77—78 рублей за евро. Доллар может вырасти до отметки в 63—64 рубля. Это психологически важный для рынка индикатор. Сдерживающим фактором служит только цена на нефть, которая сегодня выросла на 2%. Но в целом инвесторы покидают российский рынок», — заметил он.

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