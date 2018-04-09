Ещё
Обрушение российских акций названо удачным моментом для их покупки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обрушение российских акций названо удачным моментом для их покупки 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Российская инвестиционная компания BCS Global Markets рекомендует использовать последнюю распродажу на отечественном фондовом рынке для активизации покупок, следует из обзора главного стратега компании Вячеслава Смольянинова.
«Мы считаем, что распродажи вызваны регуляторными требованиями закрытия позиций, что создает самую удачную возможность для покупок с середины июня 2017 года», — цитирует Смольянинова «Интерфакс».
Напомним, Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов. За понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов. Самые крупные потери — у Олега Дерипаски. Против него ввели персональные санкции, а также под ограничения попали связанные с ним En+ Group, «РусАл» и шесть других российских компаний.
Сообщались, что на фоне новостей о введении санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал, а российский рубль впервые за несколько месяцев (с ноября 2017 года) превысил 60 рублей за доллар, а евро впервые за полтора года — 75 рублей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Клиентов «РусАла» попросили не возвращать компании 400 млн долларов долгов «РусАл» пообещал «прорваться» «РусАл предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше372
Эрдоган нацелился на Донбасс283
Сбербанк выступил с заявлением66
Авиаудару по Сирии нашли объяснение143
Черный понедельник наступил для России821
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение