«День подождать нельзя было?»: Екатерина Колисниченко показала полуголое фото перед Пасхой

Пока вся страна на время Пасхи возвращается к православным традициям, Екатерина Колисниченко возмутила своих поклонников, опубликовав интимную фотографию прямо перед праздником.

Опубликовав новое фото в своем Инстаграме, Екатерина тут же извинилась за то, что выкладывает такие снимки прямо перед Пасхой, но, по словам девушки, она не смогла сдержаться, настолько ей понравилось новое фото. А вот подписчики Екатерины не оценили ни поступок, ни извинения — они считают, что Колисниченко повела себя крайне недостойно, публикуя такие снимки во время христианского праздника. Девушке припомнили и то, что она вовремя не отреагировала на недавний пожар в Кемерове — на следующий день девушка опубликовала фото, на котором ест на кровати, чем также навлекла на себя гнев поклонников. Позже Екатерина призналась, что в тот момент понятия не имела о пожаре, но это мало кого волновало.

Подписчики Екатерины считают, что в ней «не осталось ничего святого», раз она публикует такие фотографии даже во время главного христианского праздника. Многие отметили, что со времен своего участия в проекте «Дом-2» девушка слишком сильно изменилась внешне, а теперь стала им неприятна еще и как личность. «А то не успела бы выставить фото позже…» «Катя в тебе ни осталось ничего святого» «А в другой день нельзя было выложить эту фотку?» «Безобразно все, что ниже головы. А вообще конечно не стыда не совести перед таким Великим праздником» «Люди в церковь идут, праздник, а эта все свои импланты и трусы выкладывает» «Еще день подождать ну никак…» К слову, в день самой Пасхи Екатерина опубликовала фото куличей и поздравила поклонников с праздником. Вечером, правда, она снова не удержалась и опубликовала еще одно обнаженное фото.