«Почта России» будет сама тестировать дроны

ФГУП «Почта России» самостоятельно займется тестированием беспилотников для доставки посылок после неудачного испытания в Бурятии , когда дрон с посылкой в ходе тестового запуска 2 апреля через несколько секунд после взлета ударился о стену дома и рухнул на землю, заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов журналистам.

"Теперь уже совершенно точно не отвертеться, и придется этим вопросом заниматься. Мы теперь займемся активно этим вопросом, уже самостоятельно. Выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты, и проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в «Почте России», — сказал Подгузов.

В ходе тестового запуска 2 апреля беспилотник не смог доставить груз из Улан-Удэ в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, передает "Интерфакс" . Аппарат ударился о стену дома и рухнул на землю. При испытаниях использовался дрон модели «Рудрон/Экспедитор 3М» типа «мультикоптер» с дальностью полета до 60 км.

Этот полет должен был стать первым тестовым рейсом беспилотника «Почты России» в стране. Бурятия была выбрана площадкой для эксперимента по итогам рабочей встречи главы региона Алексея Цыденова и генерального директора ФГУП Николая Подгузова во время инвестиционного форума в Сочи

В настоящее время причины падения дрона устанавливаются.