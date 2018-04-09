«Почта России» будет сама тестировать дроны 

ФГУП «Почта России» самостоятельно займется тестированием беспилотников для доставки посылок после неудачного испытания в Бурятии, когда дрон с посылкой в ходе тестового запуска 2 апреля через несколько секунд после взлета ударился о стену дома и рухнул на землю, заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов журналистам.
"Теперь уже совершенно точно не отвертеться, и придется этим вопросом заниматься. Мы теперь займемся активно этим вопросом, уже самостоятельно. Выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты, и проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в «Почте России», — сказал Подгузов.
В ходе тестового запуска 2 апреля беспилотник не смог доставить груз из Улан-Удэ в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, передает "Интерфакс". Аппарат ударился о стену дома и рухнул на землю. При испытаниях использовался дрон модели «Рудрон/Экспедитор 3М» типа «мультикоптер» с дальностью полета до 60 км.
Этот полет должен был стать первым тестовым рейсом беспилотника «Почты России» в стране. Бурятия была выбрана площадкой для эксперимента по итогам рабочей встречи главы региона Алексея Цыденова и генерального директора ФГУП Николая Подгузова во время инвестиционного форума в Сочи.
В настоящее время причины падения дрона устанавливаются.
Руководитель группы компаний «Магнетар» (разработчик и производитель дронов в РФ) Андрей Нестеренко рассказал, что причиной падения беспилотника могли стать посторонние помехи. «Как выяснилось после падения, рядом с местом запуска дрона находится военная часть и авиационный завод, у которых могут быть установлены радиолокационные системы. Когда аппарат поднялся на 30 метров, то все было хорошо. А когда он вышел из тени дома, то сразу „загулял“ и упал. Это не говорит о его неисправности, а говорит, что повлиял какой-то внешний фактор», — сообщил «Интерфаксу» Нестеренко.