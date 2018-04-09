Почему СССР закупал зерно за границей

До революции Российская империя была крупнейшим в Европе экспортёром зерна. Во время голода 1921-1922 годов, вызванного гражданской войной и разрухой, советское руководство предприняло первые закупки зерна за границей. Платить приходилось золотом.

Во многом, ради этого (точнее, под этим предлогом) в 1922 году была проведена кампания по изъятию церковных ценностей.

Более-менее ликвидировав голод, советские руководители стали налаживать хлебный экспорт. В годы коллективизации, несмотря на массовый голод, объёмы экспорта зерна из СССР даже увеличились (что и стало одной из причин голода), так как Сталину требовалось больше денег на проведение индустриализации (для этого, собственно, и проводилась коллективизация).

За средства, вырученные от продажи хлеба за границу, там же, за границею, закупалось техническое оборудование для новых фабрик и заводов.

В годы Великой Отечественной войны СССР потерял огромное количество посевных площадей. Территории, к концу 1942 года оккупированные Германией и её союзниками, до войны давали 38% советского производства зерновых. Поэтому одной из важнейших статей поставок США и стран Британского Содружества в СССР стало продовольствие.

Наряду с зерном и мукой СССР получал в больших количествах тушёнку, масло, сою и другие продукты. Особенно значительную роль эти поставки играли в 1943-1945 годов, когда последние довоенные запасы были съедены, а обрабатывать земли на освобождённых территориях было нечем и некем.

По состоянию на 1 января 1945 года из США в СССР по ленд-лизу было поставлено: муки (кукурузной, пшеничной и ржаной) — 510,7 тыс. тонн, пшеницы зерновой — 49,5 тыс. тонн, риса — 52,6 тыс. тонн, овса — 8 тыс. тонн, ячменя — 5,3 тыс. тонн.

Хлеб шёл не только из США, но и из других союзных стран. Так, Канада поставила в СССР 182 тыс. тонны пшеницы. Всего за весь период действия соглашений по ленд-лизу до осени 1945 года в СССР было поставлено 1 млн 44 тыс. тонн зерна и муки различных хлебных злаков.

Общий объём продовольственных поставок в СССР за время Великой Отечественной войны оценивается минимум в 3,9 млн тонн. Кроме того, союзники по антифашистской коалиции поставили в СССР 34 тыс. тонн различных семян, сыгравших важную роль в восстановлении советского сельского хозяйства после войны.

Было бы, возможно, не совсем правильно называть поставки продуктов питания в рамках ленд-лиза «закупками», «импортом». Дело в том, что всё съеденное рассматривалось наравне с израсходованными в боях поставленными боеприпасами и потерянным там же ленд-лизовским вооружением. То есть оно никакой оплате не подлежало и в долги по ленд-лизу не зачитывалось.

После войны СССР не мог сразу прокормить своё население. Ещё в Ялте Сталин договорился с Рузвельтом о предоставлении Соединёнными Штатами Советскому Союзу кредита на сумму 10 млрд долларов для закупки продовольствия.

Пришедший на смену Рузвельту неприязненно настроенный к СССР Трумен сократил размеры кредита в 10 раз, и 15 октября 1945 года соглашение о предоставлении СССР кредита на сумму 1 млрд долларов было подписано.

В 1947 году США приостановили действие соглашения из-за ухудшившихся отношений с СССР. За время его действия СССР успел получить товаров на сумму 240 млн долларов.

Для осуществления своих внешнеполитических целей Сталин в 1946 году возобновил экспорт зерна из СССР. Он осуществлялся не только в восточноевропейские страны «народной демократии» и Китай , но и в страны Западной Европы, в Индию и даже в Бразилию

Экспорт советского зерна ежегодно рос и составил в 1952 году 4,5 млн тонн. Зерно было главной статьёй советского экспорта — 21,4% в 1946 году, 12,1% в 1950-м в стоимостном выражении. После смерти Сталина экспорт зерна все 50-е годы поддерживался на уровне 8% от общей стоимости всего экспорта из СССР. При этом происходила переориентация экспорта на соцстраны.

Во многом для того, чтобы не снижать экспорт зерна, послесталинское руководство СССР во главе с Маленковым и Хрущёвым в 1954 году предприняло кампанию по освоению «целинных и залежных земель» на севере Казахстана и юге Западной Сибири.

Спустя девять лет, в 1963 году, она обернулась крахом. Экстенсивное земледелие в условиях засушливой степи быстро привело к деградации тонкого плодородного слоя почвы, неурожаю, гибели посевных площадей и развитию «чёрных бурь» (совершенно такое же явление имело место на Дальнем Западе США ещё в конце XIX века — там его прозвали «пыльным котлом»).

СССР снова встал перед угрозой голода. Кроме того, по подписанным ранее соглашениям, СССР должен был продолжать поставки зерна своим союзникам. В этих условиях руководство КПСС было вынуждено пойти на закупки зерна у своего противника — США.

В 1963 году СССР закупил у США 10,4 млн тонн и 2,1 млн тонн муки. Часть закупок не расходовалась на внутреннее потребление, а вынужденно пошла на реэкспорт. Острота кризиса временно была снята, и в 1964 году экспорт зерна из СССР снова превысил его импорт. Но в 1965 году, уже при Брежневе, повторилась прежняя ситуация. Из нового кризиса вышли закупкой ещё 9 млн тонн зерна, и снова восстановился привычный баланс.

Хронической зависимость СССР от импорта продовольствия стала с 1972 года. В том году из СССР был экспортирован всего 1 млн тонн зерна, а импортировано — 23 млн тонн. Особенно переломными стали в этом отношении 1975 и 1979 годах, когда хлебный экспорт упал практически до нуля, в то же время было закуплено соответственно 27 млн (по другим данным — 22 млн) и 31 млн тонн зерна.

В 1980 году импорт составил, в валовом выражении, 43 млн тонн. И, наконец, самым «чёрным» выдался 1985 год, когда пришлось закупить 47 млн (45,6 млн по другим данным) тонн зерна. Во многом, именно такая сильная продовольственная зависимость СССР стала одним из побудительных мотивов советского руководства к объявлению политики Перестройки.

Следует при этом отметить, что и в более ранние, например, 1950-е годы, когда СССР преимущественно экспортировал зерно, существовал и его стабильный импорт в размере 1-2 млн тонн в год. Это были закупки высококачественных сортов пшеницы, которые не выращивались в СССР, в том числе закупки сортовых семян для последующего разведения в СССР. Таким образом, можно утверждать, что СССР всегда, за исключением коротких периодов, закупал зерно за границей.