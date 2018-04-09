Каким был неудавшийся российский Че Гевара

Личность первого и самого страшного террориста страны окутана тайной. СМИ довольно скупы и однобоки в отношении этой политической фигуры: описание его биографии зачастую сводится к сухому перечислению террористических актов, агрессивности политических взглядов и количеству крови, которой умыты руки Басаева.

Мы нашли некоторые факты из жизни чеченского боевика и проанализировали их с психологической точки зрения.

Внутренний мир Операция по ликвидации Басаева дала миру не только спокойствие, но и неожиданные открытия в биографии террориста. Среди многочисленных секретных документов, фильмов с жестокой расправой над людьми и планировании преступлений оперативники нашли множество советских шахматных журналов и школьную грамоту Басаева за успешное выступление на турнирах.

Также выяснилось, что известный террорист писал стихи; некоторые из них положены на музыку. Это были стихи о дружбе, мужественности, о силе духа и верности Отечеству.

Среди самых известных произведений Басаева — «Книга муджахида». Сам он утверждал, что эта книга появилась на свет после прочтения Басаевым труда Паоло Коэльо

Получается, что в начале своего жизненного пути Басаев подавал большие надежды. Одним из его кумиров был Че Гевара, революционер и настоящий народный герой. Но что стало с благими намерениями Шамиля Басаева?

Герой момента

Трудно представить себе, но в некоторых районах Шамиль Басаев являлся народным героем: за боевиком закреплена награда «Герой Абхазии», символ высшего военного признания.

Очевидцы военных действий с участием Басаева вспоминают его как начальника крайне неприхотливого, но серьёзного и мудрого. Сложно сейчас представить, но тогда портрет Басаева располагался чуть ли не в каждом абхазском музее. Сняли портреты только после страшного захвата в заложники школьников и родителей в Беслане . Абхазский военный Даур Инамба вспоминает случай, произошедший с Басаевым:

“Помню, однажды на пост, где находилось порядка тридцати наших, попал неуправляемый ракетный снаряд. Все могли погибнуть. Басаев сориентировался мгновенно — он ногой отбросил раскалённый снаряд в сторону. Тут же прогремел мощный взрыв”.

Кому-то может показаться, что здесь он — фигура жертвенная, отважная. Но где кончается храбрость и начинается отсутствие страха смерти? Подобные поступки в психологической практике могут свидетельствовать об излишней импульсивности человека и неспособности ставить логику впереди эмоционального компонента.

А был ли лидер?

9 ноября 1991 года группа террористов захватила самолет Ту — 154, принадлежавший компании «Аэрофлот» . Боевики силой выбили власть над пассажирами всего рейса и заставили пилота взять курс на Турцию

В составе группы было трое: Сайд-Али Сатуев, Лом-Али Чачаев и Шамиль Басаев. В то время все СМИ гудели о том, что Басаев являлся предводителем всей троицы, потому что на тот момент за ним уже успела закрепиться слава жадного до власти человека. Но всё почему-то забыли о том, что по прибытии в Анкару боевики давали интервью. На кадрах отчётливо виден молодой Басаев: ещё без своей густой бороды, афганки и колючего устрашающего взгляда.

Поведение Басаева во время того интервью также не отличается наглостью и вальяжной расслабленностью, которая прослеживалась позднее. Следовательно, можно предположить, что на тот момент Шамиль Басаев был всего лишь ведомым исполнителем чьего-то приказа. Возможно, именно тогда и произошёл слом личности Басаева.

Параллельные миры

Современники Басаева, близкие его жён, бывшие подчинённые в своих воспоминаниях о жестоком лидере крайне противоречивы. Одни свидетельствуют о том, что Шамиль Басаев в компаниях и шумных застольях был крайне молчалив, держался отстранённо от общей массы, был скуп на эмоции. С другой стороны, есть свидетельства, что в женских компаниях Басаев преображался: много шутил, был обаятелен и разговорчив.

Басаев был разным. Он обожал своих детей, постоянно баловал жён и позволял им очень многое. Его дети с детства могли смотреть с отцом «кино» — сцены отрезания голов людям и массовых публичных казней, а последней жене, Элине, вовсе разрешалось ходить по улицам в узких джинсах и выпивать, в то время, как это непозволительно для чеченских женщин.

Многие СМИ из-за этих явных противоречий приписывали Басаеву сотрудничество с разведкой, двойников и прочее. На деле все гораздо проще, чем кажется: Шамиль Басаев является типичным представителем шизоидного нарцисса. Таким людям присуща жажда неограниченной власти, склонность к жестокости, скрытой агрессии и, в то же время, методичное следование собственным идеям и целям.

Часто случается так, что шизоидные нарциссы примеряют на себе божественную сущность и сами себе дают внутреннее разрешение вершить суд над «правыми и виноватыми». Как правило, такие люди не умеют прощать обиды и, более того, способны возвести их величину до возникновения желания отмщения.

Теории происхождения

Известно, что Басаев родился в Дышне-Ведено — хуторе, собранном из русских перебежчиков. Его даже называли «чеченцем с русским хвостом». Некоторые источники сообщают, что мать Басаева вовсе была аваркой по происхождению.

Третьи утверждают, что фамилия «Басаев» встречается и у осетин. Сложно даже представить, что мог испытывать человек, который борется за независимость чеченцев, называя их «братьями», и постоянно слышит новые домыслы о его настоящем происхождении.

Добавим сюда особенно трепетное отношение к роду, исходя из особенностей этнической психологии — и получим человека с серьёзными психотравмами.

Ещё раз подчеркнем, что данная статья не является первым шагом в окне Овертона: автор понимает весь масштаб трагедий от поступков Басаева. Но стоит задуматься над тем, что Шамиль Басаев был первоклассным воином, бесстрашным и сильным, харизматичным лидером и человеком, способным повести за собой.

Из него мог бы получиться прекрасный военачальник. Но первый теракт, устроенный Басаевым — это та самая точка невозврата, после которой закончилась история мужества и началась история крови.